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Астраханский кремль Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Море, фонтаны и Кремль: российские туристы устремились в Астрахань 1
19.03.2025 МТС расширила сеть LTE в Астрахани 1
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
30.10.2014 МТС запустила сеть 4G в Астрахани 1
29.07.2009 В Астраханской области найден скелет древнего бизона 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Астраханский кремль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МегаФон 10742 1
Intel Corporation 12811 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 1
Контрастность 3042 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 1
Application store - магазин приложений 1463 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
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МТС 3G-сеть 121 1
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Seiko Epson iProjection 7 1
Seiko Epson Moverio 8 1
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Google Android 15244 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Матвиенко Андрей 47 2
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Головачев Михаил 20 1
Ахметджанов Николай 7 1
Кураш Антон 32 1
Соболева Наталья 11 1
Макаров Николай 32 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
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Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Енотаевский район 10 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 30 1
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Лиманский район - пгт Лиман 12 1
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