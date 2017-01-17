МТС 3G-сеть

МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 2

Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз 1

МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1

МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1

МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1

МТС запустила сеть 4G на острове Валаам 1

МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 1

МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1

С начала года МТС в Башкирии запустила более 160 базовых станций 1

МТС тестирует сеть LTE в Самарской области 1

Потребление дополнительных сервисов корпоративными клиентами МТС в Томской области возросло на треть 1

МТС готовит сеть в Иркутской области к запуску LTE 1

МТС в Саратовской области готовит сеть к LTE 1

За время Олимпиады продолжительность голосовых вызовов абонентов МТС в Сочи составила почти 500 лет 1

МТС обеспечит мобильной связью камчатских спасателей 1

МТС в Татарстане готовит сеть к запуску LTE 1

МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1

Мобильный интернет МТС в Калининграде стал в два раза быстрее 1

МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1

Петербуржцы предпочитают смотреть видео во время поездок в трамваях с WiFi 1

МТС запустила бесплатный WiFi в петербургских трамваях 1

МТС предоставила бесплатный доступ в интернет для клиентов мурманского такси 1