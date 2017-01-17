Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС 3G-сеть
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Публикаций - 86, упоминаний - 104
МТС 3G-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
|БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
|Администрация Красноярского края 25 2
|Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763740, в очереди разбора - 667427.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763740, в очереди разбора - 667427.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru