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МТС 3G-сеть


17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 2
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
05.10.2016 МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A 1
30.09.2016 Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
08.09.2015 МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1
21.08.2015 МТС запустила сеть 4G на острове Валаам 1
06.08.2015 МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 1
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
26.08.2014 С начала года МТС в Башкирии запустила более 160 базовых станций 1
20.06.2014 МТС тестирует сеть LTE в Самарской области 1
27.05.2014 Потребление дополнительных сервисов корпоративными клиентами МТС в Томской области возросло на треть 1
22.05.2014 МТС готовит сеть в Иркутской области к запуску LTE 1
02.04.2014 МТС в Саратовской области готовит сеть к LTE 1
26.02.2014 За время Олимпиады продолжительность голосовых вызовов абонентов МТС в Сочи составила почти 500 лет 1
11.02.2014 МТС обеспечит мобильной связью камчатских спасателей 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
20.01.2014 МТС в Татарстане готовит сеть к запуску LTE 1
17.12.2013 Число пользователей мобильного интернета МТС в Калуге выросло в 2,5 раза 1
12.12.2013 В троллейбусах Оренбурга появился бесплатный Wi-Fi 1
31.10.2013 МТС инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Рязанской области более 400 млн руб. 1
09.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1
08.08.2013 Мобильный интернет МТС в Калининграде стал в два раза быстрее 1
23.07.2013 Абоненты МТС смогут сообщать оператору о проблемах со связью с помощью сервиса «Яндекс.Карты» 1
14.06.2013 МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1
24.05.2013 Петербуржцы предпочитают смотреть видео во время поездок в трамваях с WiFi 1
06.05.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с 1
03.04.2013 МТС запустила бесплатный WiFi в петербургских трамваях 1
26.03.2013 МТС предоставила бесплатный доступ в интернет для клиентов мурманского такси 1
04.03.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
14.12.2012 Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза 1
07.12.2012 МТС за год увеличила покрытие сети 3G на Сахалине в 3 раза 2
19.11.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге до 42 Мбит/с 1

Публикаций - 86, упоминаний - 104

МТС 3G-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Intracom Telecom 39 2
Samsung Electronics 5686 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
ZTE Corporation 550 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
ВолгаТелеком 219 1
Microsoft Corporation 11110 1
МТС Сибирь 17 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 13
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 11
3G - Стандарт мобильной связи 3742 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Аветисян Армен 41 2
Белимов Александр 14 2
Меламед Александр 39 1
Коротин Павел 29 1
Соловенчук Александр 44 1
Левин Дмитрий 35 1
Горбачев Олег 4 1
Галушко Евгений 10 1
Андреев Артем 7 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - СФО - Новосибирск 1971 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Россия - ПФО - Казань 1519 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - ПФО - Самара 1291 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 4
Россия - Красноярск 849 3
Россия - Красноярский край 666 3
Европа 3766 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Салехард 89 2
Россия - Республика Алтай 686 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Новый Уренгой 85 2
Россия - Ноябрьск 62 2
Россия - Железногорск 52 2
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - Уфа 645 2
Россия - Салават 18 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Россия - Дудинки 6 1
Россия - Кольцово 24 1
Россия - Бердск 11 1
Россия - Искитим 8 1
Россия - Бородино 24 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Москва - Марьино 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Украина 3374 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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