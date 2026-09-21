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Экра ГК Экра НПП

НПП «ЭКРА» - головное предприятие Группы компаний ЭКРА, объединяющей региональные дилерские и сервисные центры, проектирующие и инжиниринговые организации для оперативного взаимодействия с заказчиками и решения комплексных задач в электроэнергетике от проектирования до сдачи энергообъекта «под ключ».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 13 дел, на cумму 67 954 018 289 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 67 954 018 289 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 67 148 101 617 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 НПП «ЭКРА» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса EKRASCADA 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
14.12.2012 Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Экра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 370 1
Профотек 17 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Релематика 6 1
Таврида Электрик 3 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 1
Прософт-Системы 23 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 384 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 375 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 523 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9837 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 365 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7805 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4592 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9659 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1117 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11612 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3092 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6576 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 80 1
МТС 3G-сеть 121 1
Экра ГК - Экра НПП - EKRASCADA 1 1
Текслер Алексей 31 1
Торговцев Сергей 7 1
Котляр Тимур 1 1
Наумов Владимир 19 1
Похожаев Андрей 1 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 934 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 1
Россия - ПФО - Самарская область 1604 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 798 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1528 1
Энергетика - Energy - Energetically 5937 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 23 1
Национальный проект 396 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5797 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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