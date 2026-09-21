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Экра ГК Экра НПП
НПП «ЭКРА» - головное предприятие Группы компаний ЭКРА, объединяющей региональные дилерские и сервисные центры, проектирующие и инжиниринговые организации для оперативного взаимодействия с заказчиками и решения комплексных задач в электроэнергетике от проектирования до сдачи энергообъекта «под ключ».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 13 дел, на cумму 67 954 018 289 ₽*
СОБЫТИЯ
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Экра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 80 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|Экра ГК - Экра НПП - EKRASCADA 1 1
|Текслер Алексей 31 1
|Торговцев Сергей 7 1
|Котляр Тимур 1 1
|Наумов Владимир 19 1
|Похожаев Андрей 1 1
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