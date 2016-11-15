Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Центр макрорегион
Публикаций - 60, упоминаний - 65
МТС Центр макрорегион упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru