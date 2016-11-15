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МТС Центр макрорегион



15.11.2016 МТС и Samsung запустили в России сервис Wi-Fi Calling 1
16.02.2016 4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО 1
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области 1
26.02.2015 Как будет дорожать сотовая связь: МТС одновременно подняла и опустила цены 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 2
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 1
07.02.2014 Абоненты МТС в Центральной России переходят на «цифру» 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1
14.12.2012 МТС запустила сервис для отправки SMS за счет другого абонента 1
22.11.2012 МТС улучшила качество связи в популярных местах зимнего отдыха жителей Центральной России 1
09.11.2012 МТС расширила покрытие 3G в ЦФО 1
14.09.2012 МТС представила в столичном регионе новую линейку тарифов для мобильного интернета в сетях 4G, 3G и 2G 1
03.09.2012 МТС запустила цифровое телевидение в Центральной России 1
03.09.2012 МТС запустила собственную сеть 4G в столичном регионе 1
22.08.2012 Павел Фомин назначен директором МТС в Воронеже 1
21.08.2012 МТС купила «Эльфа» 1
20.08.2012 МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф» 1
15.08.2012 Назначен новый технический директор «МТС Центр» 1
07.08.2012 Игорь Драль назначен директором МТС в Смоленске 1
06.07.2012 МТС и Nokia Siemens Networks провели модернизацию сетей сотовой связи в Тверской и Смоленской областях 1
04.06.2012 МТС начала предоставлять услуги дальней связи корпоративным клиентам в ЦФО 1
07.03.2012 Доля SIM-карт МТС в навигационных сервисах в ЦФО за год увеличилась в полтора раза 1
31.01.2012 Число пользователей конвергентных сервисов МТС среди компаний ЦФО за год увеличилось вдвое 1
13.12.2011 Количество базовых станций 3G МТС в ЦФО с начала года выросло в 3 раза 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
03.10.2011 Игорь Драль назначен новым техническим директором «МТС Центр» 1
23.08.2011 МТС выходит на рынок ШПД и кабельного телевидения Тулы 1
09.08.2011 МТС запустила новый сегмент магистральной сети в Центральной России 1
25.07.2011 МТС конструирует корпоративную связь 1
14.07.2011 МТС за год увеличила покрытие 3G в Воронежской области в 10 раз 1
05.07.2011 МТС запустила сеть 3G в Россоше 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения 1
25.04.2011 МТС инвестирует в развитие сети в Липецкой области около 400 млн руб. 2
15.03.2011 МТС запустила первый участок магистральной линии Воронеж-Саратов 1
04.03.2011 МТС увеличивает скорость мобильного интернета в Центральной России до 14,4 Мбит/с 1
06.12.2010 Павел Коротин назначен коммерческим директором МТС в республике Башкортостан 1
18.11.2010 МТС инвестирует около 400 млн руб. в развитие сети в Курской области в 2011 г. 2
15.11.2010 Сергей Кузьмин назначен директором МТС в Башкирии 1
01.11.2010 МТС обновила линейку тарифов для корпоративных абонентов 1

Публикаций - 60, упоминаний - 65

МТС Центр макрорегион упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8549 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
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