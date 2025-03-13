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МТС Эльф


13.03.2025 В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф» 1
18.07.2017 Новые эмодзи Apple взорвут мозг и угостят кокосовым орехом 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
14.04.2014 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2013 г. 2
13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
28.08.2012 МТС монополизировала волжское ТВ 1
21.08.2012 МТС купила «Эльфа» 2
20.08.2012 МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф» 2
30.05.2008 Белый лев Warhammer Online 1
10.12.2007 Жан Клод Ван Дамм играет в World of Warcraft 1
15.12.2006 "Братва и Кольцо" в продаже 1
14.12.2006 "Братва и Кольцо": Видео 1
06.12.2006 "Братва и Кольцо" в печати 1
20.11.2006 "Братва и Кольцо": Персонажи 1
02.06.2003 Компьютерный монстр получил награду MTV 1
16.04.2002 Группа компаний "Сибкон" решила развивать свой бизнес в Европейской части России 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

МТС Эльф и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 7
МТС ЭФКОМ 4 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 4
МТС ИнтерКом 31 4
МТС ТВК и К 6 4
8313 4
Gaijin Entertainment 85 4
Ростелеком 9789 3
МТС ЖелГорТелеКом 4 3
МегаФон 9020 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 2
МТС Центр макрорегион 64 2
МТС - Система Телеком 235 2
МТС ТРК ТВТ 10 2
МТС Каскад-ТВ 7 2
МТС Кузнецктелемост 2 2
Чита Онлайн - Чита-он-лайн 3 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Naumen - Наумен 630 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Такском - Taxcom 241 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Комтел 16 1
Мостелеком 72 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Revolution Software 5 1
Элтел Нетворкс 57 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
ВымпелКом - Билайн - Ижсвязьинвест 5 1
Apple Inc 12177 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ЭНТЕР 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Альтаир ГК 8 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Росхимреактив 2 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 20 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9362 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17170 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2118 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 2
Аналоговые технологии 2778 2
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
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Microsoft Windows 15767 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple WatchOS 72 1
Lucasfilm Games - Full Throttle - Компьютерная игра (квест) 5 1
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Games Workshop - Warhammer Online 56 1
Dell Axim PDA 59 1
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Дубовсков Андрей 89 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1677 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1340 1
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Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 471 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 271 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10034 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 2
Аудит - аудиторский услуги 2714 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 1
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КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 1
Английский язык 6683 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
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Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1682 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 285 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6352 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2973 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
The Guardian - Британская газета 367 1
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IGN 53 1
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