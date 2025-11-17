Разделы

МТС ИнтерКом


СОБЫТИЯ

17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind 1
03.07.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об итогах проведения годового общего собрания акционеров 1
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
13.10.2015 В Удмуртской Республике проведено масштабное обновление Регионального портала госуслуг и АИС МФЦ 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
14.04.2014 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2013 г. 1
13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 1
28.08.2012 МТС монополизировала волжское ТВ 1
27.08.2012 МТС выходит на рынок услуг фиксированной связи Республики Марий Эл 1
27.08.2012 Домовой на Android 4.1 1
28.01.2011 «Виатек» представила сенсорные панели управления Crestron 1
09.11.2010 NetStreams предлагает сенсорные панели для AV IP системы DigiLinX 1
17.08.2010 Crestron Electronics представила новые модели панелей TPMC-V12 и TPMC-V15 1
09.06.2010 Недорогие DECT-телефоны Panasonic с поддержкой русского языка на дисплее 1
16.04.2009 Simplex выпустила ретрансляторы для систем пожарной сигнализации небольших объектов 1
06.12.2007 Российский рынок Wi-Fi в 2007 году вырос более чем на 50% 1
04.12.2006 "Славяне" оптимизируют бизнес-процессы с АИСУП Business Control 1
30.11.2004 DECT ALcom DT-712 – если надо только позвонить 1
30.06.2004 "ВолгаТелеком" проиграл в Арбитражном суде 1
22.05.2002 Компания Gateway объявила о внедрении новых чипсетов Intel в свои настольные системы 1
30.04.2002 В Саратове снижена стоимость услуг VoIP-телефонии 1
24.04.2002 Выставка MIPS'2002: день второй, день третий 1
24.01.2002 "Инфотел" и "Интерком Плюс" открыли новый телефонный узел в Саратове 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

МТС ИнтерКом и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14070 7
МТС Эльф 20 4
Интерком Плюс 7 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 4
МТС ТВК и К 6 3
МТС ЖелГорТелеКом 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9175 3
Ростелеком 10268 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 325 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 2
МТС - Система Телеком 236 2
МТС ЭФКОМ 4 2
МТС ТРК ТВТ 10 2
МТС Каскад-ТВ 7 2
МТС Кузнецктелемост 2 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2656 2
МегаФон 9809 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3098 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 2
Crestron 100 2
Ланит - ЛАН АТМсервис 36 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Smartec 153 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 1
Элтел Нетворкс 57 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
ВымпелКом - Билайн - Ижсвязьинвест 5 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Новосибирская Мультисервисная Компания, НМСК - Новосибирская сервисная компания, НСК 5 1
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 1
АРМО ГК 172 1
Чита Онлайн - Чита-он-лайн 3 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - Ланк-Телеком 12 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
Авиталь-Сервис 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 2
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
ФинИнвестПроект 1 1
Альтаир ГК 8 1
Интерком-Аудит БКР 1 1
ЭНТЕР 7 1
KLIA - Kuala Lumpur International Airport - Международный аэропорт Куала-Лумпур - ИАТА: KUL, ИКАО: WMKK 1 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 953 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 465 1
Спортмастер - Sportmaster 188 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 341 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12859 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8433 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 5
Микрофон - Microphone 2690 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9502 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5653 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3555 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 323 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2408 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1133 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12932 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9587 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6161 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17019 3
Caller ID number - Caller identification 58 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6239 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4326 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17767 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5779 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 2
Контрастность 2937 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2287 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2210 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1970 2
Монохромное изображение - Monochrome image 634 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3783 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2169 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9299 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3313 2
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
Microsoft Windows 16272 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Apple iPad Pro 306 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 81 1
Intel Extreme Graphics 53 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 432 1
Nikon Expeed 63 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 1
Intel G чипсет 25 1
Hirsch iSecure PRO 1 1
Schneider Electric - Andover Continuum 6 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
Panasonic TG DECT 12 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7328 1
Apple iPad 3918 1
Apple iOS 8210 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
Apple - App Store 2990 1
Apple AirPods - Наушники 157 1
Apple Siri - Голосовой помощник 415 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 1
Apple iPadOS 119 1
Apple iPad mini 425 1
Apple ID - Система аутентификации 126 1
Apple Music 116 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 256 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 531 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple HomePod 35 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 265 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1366 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 1
Абугов Антон 37 2
Дроздов Сергей 34 2
Ревков Андрей 11 2
Summer Ron - Зоммер Рон 41 2
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 2
Combes Michel - Комба Мишель 11 2
Розанов Всеволод 47 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ксенин Алекс 311 1
Филимонов Сергей 46 1
Borchers Bob - Борчерс Боб 2 1
Арефьев Лев 1 1
Зикеев Михаил 1 1
Пробичев Виктор 1 1
Болдинова Екатерина 1 1
Кириченко Игорь 51 1
Горбунов Александр 55 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1445 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 430 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 885 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 2
Канада 4978 2
Германия - Федеративная Республика 12918 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1637 2
Европа 24602 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2898 2
Россия - ПФО - Саратовская область 782 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18096 1
Япония 13519 1
Индия - Bharat 5667 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1777 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Китай - Тайвань 4122 1
Испания - Королевство 3758 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1394 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1629 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3209 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1586 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1400 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 630 1
Россия - ЦФО - Курская область 693 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 225 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2084 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3158 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 5
Аудит - аудиторский услуги 3067 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3678 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2263 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 279 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5881 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5362 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 869 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6747 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1205 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4658 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 202 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7530 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 738 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 331 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1650 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 410 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6040 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6870 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Аренда 2573 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2682 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2008 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1320 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5258 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1920 1
Металлы - Платина - Platinum 478 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 658 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Fortune Global 500 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ИнфоКом 117 1
