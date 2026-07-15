Индексная книга (каталог) CNews*
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Caller ID number Caller identification
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 60, упоминаний - 63
Caller ID number и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 2
|Никитин Николай 24 2
|Минкин Эдуард 2 2
|Плотко Сергей 12 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чернов Иван 40 1
|Чуенко Дмитрий 1 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Бориславский Даниил 33 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Вуколов Виктор 1 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Комягин Артем 1 1
|Селиверстов Ярослав 6 1
|Решетников Виталий 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Путин Сергей 73 1
|Борисов Илья 27 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Александров Антон 11 1
|Анкилов Константин 121 1
|Салтыков Егор 2 1
|Боярский Сергей 49 1
|Computer Weekly 376 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|Индекс потребительского доверия 20 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.