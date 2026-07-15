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Caller ID number Caller identification

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи 1
29.05.2026 Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки 1
19.08.2025 Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров 1
10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков 1
30.01.2023 Skype по-крупному обновился. Теперь он похож на Telegram 1
28.06.2021 Три способа скрыть свой телефонный номер даже от определителей 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры 4
11.07.2018 Две трети российских банков позволяют украсть деньги клиента, перевыпустив SIM-карту 1
06.12.2016 Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110 1
10.10.2016 120 minutes разработала Telegram-бот для международных звонков с оплатой в Bitcoin 1
05.10.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
31.07.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
11.06.2015 Panasonic представил новые телефоны «2 в 1» 1
27.10.2014 Выпущены «умные часы» с рекордным временем автономной работы 1
08.10.2014 Panasonic представил DECT-телефон с док-станцией для iPhone 1
16.07.2014 Panasonic представила новую серию DECT-телефонов 1
25.11.2013 Panasonic представил «домашние» смартфоны 1
14.11.2013 Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов KX-TG8051RU 1
01.11.2013 Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat 1
06.02.2013 Panasonic представил DECT-телефон с орнаментом из цветов сакуры 1
08.08.2012 Panasonic KX-TG85ххRU: новая серия DECT-телефонов 1
29.09.2011 Panasonic представил новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента 1
15.09.2011 Panasonic представляет новый DECT телефон c отдельным базовым блоком KX-TG8081RU 1
23.08.2011 Panasonic разработала компактное МФУ KX-MB1520RU с функцией факсимильного аппарата 1
12.07.2011 Panasonic представил новую топовую серию DECT-телефонов 1
16.06.2011 Panasonic представил DECT-телефоны с резервным питанием 1
24.05.2011 Panasonic выпустила новые DECT-телефоны для российского рынка 1
23.12.2010 Panasonic выпустил первый DECT-телефон с ретранслятором в комплекте 1
14.12.2010 Panasonic представил DECT-телефоны с возможностью набора номера на трубке и на базе 1
17.08.2010 Panasonic представила DECT-телефоны в тонком корпусе с рельефными кнопками 1
09.06.2010 Недорогие DECT-телефоны Panasonic с поддержкой русского языка на дисплее 1
02.10.2009 Новые DECT-телефоны от Panasonic 1
16.06.2008 Panasonic представляет новую серию DECT-телефонов 1
17.03.2008 General Electric представил DECT-телефон с подсветкой клавиш и дисплея 1
24.12.2007 KX-TG8286RU: двухлинейный DECT-телефон от Panasonic 1
19.10.2007 Panasonic выпустил новый телефон стандарта DECT 1
14.05.2007 Panasonic подготовил удар по Skype 1
16.02.2007 Comverse продемонстрировала конвергентный обмен сообщениями 1
17.11.2006 Panasonic поможет тем, кто не слышит 1

Публикаций - 60, упоминаний - 63

Caller ID number и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
Lenovo Motorola 3566 4
МТС ИнтерКом 32 3
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 3
Microsoft Corporation 25775 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Synaptics - Conexant Systems 58 2
i-Mate 53 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
LG Electronics 3735 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
HP 3Com 681 2
Upstream 54 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Atmel 49 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 1
Samsung Electronics 11064 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Toshiba Corporation 2980 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Fortinet 452 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 35
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1012 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Joystick - Джойстик 1149 7
Speakerphone - Спикерфон 49 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Автоответчик - Answering machine 214 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
Контрастность 3042 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
Монохромное изображение - Monochrome image 642 5
Полифония - Polyphony 254 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 4
Микрофон - Microphone 2808 4
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 16
Panasonic DECT 12 6
Google Android 15243 6
Apple iOS 8583 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 2
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 9 2
Microsoft Windows Mobile 5 193 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 2
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 1
Fortinet - FortiGuard Services 55 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 1
Fitbit Surge 2 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
LG Optimus 170 1
i-Mate SP - i-Mate SmartPhone 8 1
i-Mate SmartFlip 1 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
Philips DECT 4 1
Лаптева Марина 114 2
Никитин Николай 24 2
Минкин Эдуард 2 2
Плотко Сергей 12 1
Ксенин Алекс 311 1
Саяпина Елена 46 1
Чернов Иван 40 1
Чуенко Дмитрий 1 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Бориславский Даниил 33 1
Гусейнов Тимур 6 1
Вуколов Виктор 1 1
Кильдюшев Артем 1 1
Комягин Артем 1 1
Селиверстов Ярослав 6 1
Решетников Виталий 2 1
Путин Владимир 3454 1
Путин Сергей 73 1
Борисов Илья 27 1
Оганесян Ашот 152 1
Андрияшин Алексей 13 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Скородумов Анатолий 65 1
Свириденко Андрей 99 1
Александров Антон 11 1
Анкилов Константин 121 1
Салтыков Егор 2 1
Боярский Сергей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Канада 5081 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Япония 13807 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Кипр - Республика 636 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Танзания - Объединённая Республика 87 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 67 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 5
Blacklist - Чёрный список 713 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Английский язык 7030 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 142 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Computer Weekly 376 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Индекс потребительского доверия 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Связь-Экспокомм 276 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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