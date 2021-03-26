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Caller ID number
Caller identification



26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры 4
11.07.2018 Две трети российских банков позволяют украсть деньги клиента, перевыпустив SIM-карту 1
06.12.2016 Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110 1
10.10.2016 120 minutes разработала Telegram-бот для международных звонков с оплатой в Bitcoin 1
05.10.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
31.07.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
11.06.2015 Panasonic представил новые телефоны «2 в 1» 1
27.10.2014 Выпущены «умные часы» с рекордным временем автономной работы 1
08.10.2014 Panasonic представил DECT-телефон с док-станцией для iPhone 1
16.07.2014 Panasonic представила новую серию DECT-телефонов 2
25.11.2013 Panasonic представил «домашние» смартфоны 1
14.11.2013 Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов KX-TG8051RU 1
01.11.2013 Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat 1
06.02.2013 Panasonic представил DECT-телефон с орнаментом из цветов сакуры 1
08.08.2012 Panasonic KX-TG85ххRU: новая серия DECT-телефонов 1
29.09.2011 Panasonic представил новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента 1
15.09.2011 Panasonic представляет новый DECT телефон c отдельным базовым блоком KX-TG8081RU 1
23.08.2011 Panasonic разработала компактное МФУ KX-MB1520RU с функцией факсимильного аппарата 1
12.07.2011 Panasonic представил новую топовую серию DECT-телефонов 1
16.06.2011 Panasonic представил DECT-телефоны с резервным питанием 1
24.05.2011 Panasonic выпустила новые DECT-телефоны для российского рынка 1
23.12.2010 Panasonic выпустил первый DECT-телефон с ретранслятором в комплекте 1
14.12.2010 Panasonic представил DECT-телефоны с возможностью набора номера на трубке и на базе 1
17.08.2010 Panasonic представила DECT-телефоны в тонком корпусе с рельефными кнопками 1
09.06.2010 Недорогие DECT-телефоны Panasonic с поддержкой русского языка на дисплее 1
02.10.2009 Новые DECT-телефоны от Panasonic 1
16.06.2008 Panasonic представляет новую серию DECT-телефонов 1
17.03.2008 General Electric представил DECT-телефон с подсветкой клавиш и дисплея 1
24.12.2007 KX-TG8286RU: двухлинейный DECT-телефон от Panasonic 2
19.10.2007 Panasonic выпустил новый телефон стандарта DECT 1
14.05.2007 Panasonic подготовил удар по Skype 1
17.11.2006 Panasonic поможет тем, кто не слышит 1
17.09.2006 Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU 2
12.09.2006 Новые телефоны Panasonic не боятся пыли и влаги 1
07.09.2006 Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс 1
22.10.2005 Коммуникатор BenQ P50 - еще одна попытка создать QWERTY 1
25.07.2005 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DECT-телефоны для дома 1
25.03.2005 Panasonic обновил модельный ряд офисных АТС 1

Публикаций - 39, упоминаний - 45

Caller ID number упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1539 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5243 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2051 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7237 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6261 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 141 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 139 1
Fortinet 297 1
Intel Corporation 5310 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6271 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4614 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1654 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3270 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 97 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 1
Lightning 134 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8245 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6526 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 683 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1092 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3442 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 69 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2633 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 29 1
Jailbreak - получение админских прав 22 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 83 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 531 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 537 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 520 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 570 1
Google Android 10777 4
Apple iOS 5753 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2205 1
Apple macOS KeyChain 13 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1219 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Оганесян Ашот 65 1
Салтыков Егор 1 1
Андрияшин Алексей 13 1
Плотко Сергей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 65897 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18062 4
Германия - Федеративная Республика 4558 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5279 1
Япония 3819 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9133 1
Индия - Республика 2637 1
Франция - Французская Республика 2652 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9365 1
Южная Корея - Республика 1877 1
Австралия - Австралийский Союз 1390 1
Канада 1614 1
Италия - Итальянская Республика 1689 1
Испания - Королевство 1518 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 890956, в очереди разбора - 794120.
Создано именных указателей - 46901.
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