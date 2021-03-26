Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Caller ID number
Caller identification
Публикаций - 39, упоминаний - 45
Caller ID number упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6271 1
|Оганесян Ашот 65 1
|Салтыков Егор 1 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Плотко Сергей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 890956, в очереди разбора - 794120.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 890956, в очереди разбора - 794120.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru