Никитин Николай


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Совместное исследование Yandex B2B Tech и университета ИТМО: 75% разработчиков уже используют ИИ-ассистенты при работе с кодом 1
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей 1
28.05.2024 Ученые ИТМО представили обновленную модель ИИ для улучшения свойств лекарств 1
22.02.2024 В ИТМО придумали, как быстро формировать таблетку из лекарства с помощью ИИ 1
23.06.2022 VK Cloud Conf: кейсы применения облачных технологий и актуальные ИТ-практики крупных компаний 1
31.05.2006 Томский политехнический: столетие первого выпуска сибирских инженеров 1
31.05.2006 Томский политехнический: столетие первого выпуска сибирских инженеров 1
11.05.2006 Chaintech MobiBOX - мультимедийный фотогибрид 1
26.04.2006 Тестируем лучший мультимедийный слайдер от LG 1
13.04.2006 AMD+Rover: тест ноутбука Explorer W200 1
11.04.2006 i-mate SmartFlip: эксклюзивный тест самого тонкого смартфона 1
06.04.2006 Мобильник Haier M1000 – бюджетный вариант «гламура» 1
16.03.2006 Canon DC 20 - тест лучшей DVD-камеры 1
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики 1
22.02.2006 Любопытные Hi-Tech подарки унисекс 1
20.02.2006 Тест i-mate JasJar - коммуникатор или субноутбук? 1
09.02.2006 Motorola ROKR E1 - мобильник-iPod 1
07.02.2006 Haier Pen Phone P7: тест телефона-ручки 1
07.02.2006 Xerox Phaser 8500 - лазерная печать уходит в прошлое? 1
30.01.2006 i-mate SP5m - мультимедиа-центр в телефоне 1
20.01.2006 Книжный сканер дома - мечта или реальность? 1
18.01.2006 Acer n35 - КПК для путешественника 1
17.01.2006 Смартфоны: самые яркие и успешные новинки 2005 года 1
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Никитин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

i-Mate 53 5
Microsoft Corporation 25054 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
HTC Corporation 1501 2
Lenovo Motorola 3511 2
AMD Graphics Product Group - ATI 960 2
Rover - RoverComputers 415 2
Samsung Electronics 10491 1
Ростелеком 10118 1
Cisco Systems 5183 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 1
Apple Inc 12434 1
LG Electronics 3656 1
AMD - Advanced Micro Devices 4400 1
Toshiba Corporation 2940 1
Acer Group - Acer Inc 2619 1
Xerox 1147 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 1
Canon 1410 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Ланит - Comptek - Комптек 197 1
TI - Texas Instruments Incorporated 818 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 364 1
ЛайфТелеком - Телфин 243 1
Quanta Computer 211 1
Sipnet - Сипнет 79 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
IDT - Net2Phone 68 1
HP Inc. 5728 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4350 1
Intel Corporation 12428 1
Haier Group 194 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 128 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 404 1
Ракурс НПФ 165 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
E-Ten Information Systems 118 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 1
Ингосстрах Инвестиции 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 31 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10226 14
Joystick - Джойстик 1137 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12767 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6141 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7546 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10038 9
Наушники - Headphones 4190 9
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2192 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12797 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4814 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7612 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8785 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3533 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4655 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2389 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2824 7
Карты памяти - Запоминающее устройство 2283 7
USB mini 338 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9698 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 796 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5039 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13181 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21500 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2304 6
Полифония - Polyphony 254 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10446 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1660 6
Контрастность 2918 6
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1993 5
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 5
Microsoft Windows Mobile 5 192 5
Microsoft Windows 16136 5
Microsoft Office 3891 4
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 4
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 4
Huawei Mate - серия смартфонов 377 4
Oracle Java - язык программирования 3283 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2302 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 786 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1874 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2012 2
Microsoft Outlook 1406 2
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 2
HTC Qtek 44 2
Microsoft Windows Mobile 2003 156 2
Samsung SVR-диктофон 459 2
i-Mate JasJar 7 2
i-Mate SP - i-Mate SmartPhone 8 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
SanDisk TransFlash 45 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1068 2
Deutsche Telekom - T-Mobile MDA Compact 6 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3026 1
Nokia Symbian OS 1402 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1862 1
НКТ - Р7-Офис 442 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 601 1
Apple iPod 1549 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4076 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 338 1
Apple iTunes Store 1115 1
Семенов Николай 20 2
Месяц Геннадий 14 2
Алимов Олег 2 2
Камов Николай 2 2
Мамаев Александр 15 1
Лазаренко Дмитрий 69 1
Волков Алексей 53 1
Гонтарев Павел 108 1
Горовой Валерий 1 1
Арибжанов Наиль 5 1
Волынский Александр 6 1
Тюренков Алексей 6 1
Жаболенко Антон 6 1
Михалев Сергей 5 1
Илюхин Дмитрий 1 1
Ариджанов Наиль 0 1
Шпильман Алексей 6 1
Губина Нина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5306 7
Европа 24514 2
Россия - УФО - Тюменская область 1233 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 2
Россия - СФО - Кемеровская область 966 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Бразилия - Федеративная Республика 2425 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 1
Южная Корея - Республика 6794 1
Ergonomics - Эргономика 1659 8
Видеокамера - Видеосъёмка 703 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11289 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6241 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5491 2
Энергетика - Energy - Energetically 5395 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6806 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1424 2
Образование в России 2483 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4663 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2139 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 1
Английский язык 6824 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1194 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7166 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5864 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1700 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 76 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2876 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Дневной свет - Дневное освещение 143 1
Молекула - Molecula 1079 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1044 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 845 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 1
Times 635 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 498 4
РАН - Российская академия наук 1972 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 182 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 2
День молодёжи - 27 июня 969 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
