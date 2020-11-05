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USB mini



05.11.2020 Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo 2
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 1
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM 1
28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM 1
04.04.2019 Умная одежда: вещи, которые делают жизнь проще 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic 1
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 1
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870 1
17.05.2016 WEY Technology представит комплексное ИТ-решение для центров управления МЧС 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
08.12.2015 Обзор автонавигатора Garmin nuviCam 1
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии 1
10.08.2015 Schneider Electric выпустила новую серию мобильных аккумуляторов для смартфонов и планшетов 1
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 1
05.02.2015 В России создали аппарат для сварки оптоволокна 1
03.02.2015 Настольный компьютер в кармане: эволюция и революция 1
13.01.2015 Самые интересные гаджеты нового 2015 года 1
30.12.2014 Обзор автомобильного навигатора Garmin nuvi 2689LMT 1
25.12.2014 Два брата-акробата. Обзор видеорегистраторов CANSONIC 700 DUO PRO и 707 DUO PRO 1
19.11.2014 Schneider Electric представила новую линейку батарей для смартфонов и планшетов 1
08.10.2014 Smart Globe 3 от Oregon Scientific. Умные вещи века 2
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1
31.07.2014 Explay представил видеорегистраторы Optic и Park 1
19.05.2014 ZOOM.CNews в тайге: полевой тест туристического навигатора Garmin Monterra 1
16.05.2014 Обзор ридера effire CityBook L601 Pearl: "крепыш" базового уровня? 1
31.03.2014 Обзор регистратора RoverEye Tesla A7 2.7: функциональная модель под знакомым брендом 1
30.01.2014 Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini 1
30.01.2014 Dell выпустила сверхдешевый компьютер на флешке. ФОТО 1
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты 1
16.12.2013 Начались мировые продажи «самого дешевого планшета» 1
05.12.2013 Создается новый USB-разъем, несовместимый с нынешним 1
27.11.2013 Обзор моноблока ASUS All-in-One P1801: необычный симбиоз компьютера и планшета 2
25.11.2013 Большое тестирование трёх лучших автомобильных регистраторов 2
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
25.10.2013 Все ходы записаны: обзор видеорегистратора с увеличенной матрицей JIO DV-515 3
04.10.2013 Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен 1

Публикаций - 337, упоминаний - 404
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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