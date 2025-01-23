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Индексная книга (каталог) CNews*
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USB mini

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.01.2025 Уфимский «Полигон» разработал коммутатор для обеспечения связи в энергетике 1
05.11.2020 Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo 2
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 1
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM 1
28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM 1
04.04.2019 Умная одежда: вещи, которые делают жизнь проще 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic 1
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 1
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870 1
17.05.2016 WEY Technology представит комплексное ИТ-решение для центров управления МЧС 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
08.12.2015 Обзор автонавигатора Garmin nuviCam 1
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии 1
10.08.2015 Schneider Electric выпустила новую серию мобильных аккумуляторов для смартфонов и планшетов 1
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 1
05.02.2015 В России создали аппарат для сварки оптоволокна 1
03.02.2015 Настольный компьютер в кармане: эволюция и революция 1
13.01.2015 Самые интересные гаджеты нового 2015 года 1
30.12.2014 Обзор автомобильного навигатора Garmin nuvi 2689LMT 1
25.12.2014 Два брата-акробата. Обзор видеорегистраторов CANSONIC 700 DUO PRO и 707 DUO PRO 1
19.11.2014 Schneider Electric представила новую линейку батарей для смартфонов и планшетов 1
08.10.2014 Smart Globe 3 от Oregon Scientific. Умные вещи века 2
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1
31.07.2014 Explay представил видеорегистраторы Optic и Park 1
19.05.2014 ZOOM.CNews в тайге: полевой тест туристического навигатора Garmin Monterra 1
16.05.2014 Обзор ридера effire CityBook L601 Pearl: "крепыш" базового уровня? 1
31.03.2014 Обзор регистратора RoverEye Tesla A7 2.7: функциональная модель под знакомым брендом 1
30.01.2014 Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini 1
30.01.2014 Dell выпустила сверхдешевый компьютер на флешке. ФОТО 1
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты 1
16.12.2013 Начались мировые продажи «самого дешевого планшета» 1
05.12.2013 Создается новый USB-разъем, несовместимый с нынешним 1
27.11.2013 Обзор моноблока ASUS All-in-One P1801: необычный симбиоз компьютера и планшета 2
25.11.2013 Большое тестирование трёх лучших автомобильных регистраторов 2
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1

Публикаций - 339, упоминаний - 406

USB mini и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11199 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5828 40
Apple Inc 13361 36
Sony - Sony Group Corporation 6766 35
HTC Corporation 1425 31
Microsoft Corporation 25940 27
Lenovo Motorola 3577 24
Google LLC 12865 24
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 23
Fly - Explay - Эксплей 243 22
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Toshiba Corporation 2988 16
E-Ten Information Systems 119 15
Intel Corporation 12909 14
HP Inc. 5916 14
Prology 72 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 13
Philips 2102 13
i-Mate 53 12
LG Electronics 3753 12
Acer Group - Acer Inc 2831 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3093 11
iRiver 182 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2696 10
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 431 10
Nvidia Corp 4146 10
Yandex - Яндекс 9479 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 8
Garmin - Гармин 235 8
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 7
Meta Platforms - Facebook 4640 7
Canon 1444 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 7
ONYX International 161 7
МакЦентр - MacCentre 172 7
Rover - RoverComputers - Rover Computers - Ровер Компьютерс 334 7
Siemens AG - Siemens Group 2677 7
Huawei 4753 6
Россети Ленэнерго 1699 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1111 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 6
Carl Zeiss AG 309 6
Yamaha - Ямаха 110 3
LEGO 262 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Prada 58 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Sony Style 30 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 2
Nike 195 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 150 2
Barnes & Noble 171 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 2
Stellantis - Maserati 14 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Белый Кит ГК 5 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Связной ГК 1406 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 240 1
Kickstarter 138 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 753 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 306 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 200 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 227 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1557 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 696 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 234 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 70
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 543 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 449 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10726 202
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6313 196
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10945 192
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13464 184
Наушники - Headphones 4566 160
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8051 154
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13685 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 137
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 130
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 129
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6503 122
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 115
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4798 111
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 106
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6650 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 103
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2356 98
Карты памяти - Запоминающее устройство 2333 96
Joystick - Джойстик 1154 95
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10609 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 86
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8663 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 83
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3682 81
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13195 79
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 71
Микрофон - Microphone 2880 68
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2616 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7569 65
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2875 65
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 2010 62
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4539 61
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 59
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1769 58
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4935 58
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15625 57
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 57
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2842 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5289 97
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 76
Google Android 15427 67
Microsoft Windows 17111 55
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2595 37
Microsoft Windows Mobile 5 193 30
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 28
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 27
Samsung SVR-диктофон 466 27
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 27
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 26
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7749 22
Microsoft Windows Mobile 6 250 20
Nokia Nseries 539 20
Microsoft Office 4271 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 19
Nokia Symbian OS 1411 18
Apple iPod 1559 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1231 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 17
E-Ten glofiish - джойстик 93 17
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 16
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 16
Apple iPad 4037 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3601 15
Linux OS 11772 14
Rover - RoverPC 112 14
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 14
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 455 13
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 13
Microsoft Windows XP 2434 12
Oracle Java - язык программирования 3514 12
Microsoft Windows 2000 8675 12
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 366 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3010 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1323 11
Ксенин Алекс 311 24
Сергеев Иван 74 13
Кожевников Алексей 66 11
Ерофеева Мария 31 8
Симонов Игорь 103 7
Никитин Николай 25 7
Урусов Александр 17 6
Сорокин Андрей 23 5
Малафеев Андрей 52 4
Чубайс Анатолий 223 3
Лахова Олеся 35 3
Набоков Сергей 27 3
Николаев Григорий 10 3
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 938 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Лаптева Марина 114 2
Речменский Игорь 21 2
Болотов Дмитрий 10 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Шарапов Владимир 1 1
Wang Patrick - Ванг Патрик 3 1
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 1
Колосянко Михаил 2 1
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Моваев Борис 4 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Касьяненко Денис 1 1
Wang Patrick - Вонг Патрик 3 1
Жеглов Глеб 6 1
Зворыкин Владимир 4 1
Cooper Martin - Купер Мартин 5 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Bubley Dean - Бабли Дин 4 1
Гладилов Максим 2 1
Verkama Markku - Веркамы Маркку 1 1
Johnson Michael - Джонсон Майкл 2 1
Пароходова Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 130
Солнце - звезда Солнечной системы 5545 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 31
Европа 25075 27
Южная Корея - Республика 7143 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 23
Япония 13879 22
Финляндия - Финляндская Республика 3711 22
Азия - Азиатский регион 5977 17
Украина 7988 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 14
Китай - Тайвань 4303 14
Германия - Федеративная Республика 13332 11
Беларусь - Белоруссия 6400 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8741 8
Казахстан - Республика 6169 7
Франция - Французская Республика 8223 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3184 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 807 5
Земля - планета Солнечной системы 10939 4
Швеция - Королевство 3804 4
Канада 5101 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 3
Индия - Bharat 5935 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1839 3
Италия - Итальянская Республика 4531 3
Испания - Королевство 3859 3
Франция - Бордо 29 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 808 2
Америка - Американский регион 2216 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3684 2
Израиль 2881 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2632 2
Солнечная система - Solar system 2576 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2938 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1243 2
Нидерланды 3788 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5606 72
Ergonomics - Эргономика 1777 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 50
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6238 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 40
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3161 28
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1851 27
Английский язык 7102 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7813 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6945 17
Видеокамера - Видеосъёмка 730 14
Литий - Lithium - химический элемент 678 13
POI - points of interest 173 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1554 10
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1926 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6322 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1914 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1410 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5885 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1747 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4818 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3247 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5914 7
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