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Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo

Техника

MERLION представляет новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo. Компактные и функциональные устройства оснащены самыми современными технологиями и предназначены для профессиональной работы с камерами.

Алгоритм стабилизации «Титан» в тандеме с режимом SuperSmooth сглаживают движения, и как результат - получаются потрясающие плавные кадры. Точная фокусировка и умная конструкция с продуманными до мелочей деталями позволяют работать в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Также предусмотрено быстрое переключение на вертикальную съемку или портретный режим.

Управлять стабилизаторами удобно и просто благодаря 1-дюймовому встроенному OLED-дисплею. А для удаленного управления всеми параметрами стедикамов можно воспользоваться передатчиком видео RavenEye.

Аккумуляторы 3400 мАч с быстрой зарядкой способны на активную работу до 14 часов. Оба устройства способны выдержать нагрузку до 3 кг, при этом сами весят всего лишь 1,2 кг – поэтому они так удобны для транспортировки. Еще один повод никогда не расставаться с девайсами – очень удобная складная конструкция.

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Новые стедикамы DJI

Стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo отличаются только комплектацией.

Dji RSC 2:

Подвес (со встроенной батареей) 1 шт.; Кабель для зарядки USB-C (40 см) 1 шт.; Держатель объектива 1 шт.; Кабель управления (USB-C, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Sony Multi, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Micro-USB, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Mini-USB, 30 см) 1 шт.; Фиксатор для кабеля 2 шт.; D-образный крепежный винт 1/4"-20 - 2 шт.; Винт 1/4"-20 - 1 шт.; Быстросъемная монтажная пластина (Arca-Swiss/Manfrotto) 1 шт.; Держатель камеры 1 шт.; Ручка / трипод (пластик) 1 шт.

Dji RSC 2 Pro Combo:

Подвес (со встроенной батареей) 1 шт.; Кабель для зарядки USB-C (40 см) 1 шт.; Держатель объектива 1 шт.; Кабель управления (USB-C, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Sony Multi, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Micro-USB, 30 см) 1 шт.; Кабель управления (Mini-USB, 30 см) 1 шт.; Фиксатор для кабеля 2 шт.; D-образный крепежный винт 1/4"-20 - 2 шт.; Винт 1/4"-20 - 1 шт.; Быстросъемная монтажная пластина (Arca-Swiss/Manfrotto) 1 шт.; Держатель камеры 1 шт.; Ручка / трипод (металл) 1 шт.; Транспортировочный кейс 1 шт.; Держатель телефона 1 шт.; Мотор привода шестерни 1 шт.; Крепеж мотора привода шестерни 1 шт.; Лента фокусировки 1 шт.; Передатчик изображения 1 шт.; Адаптер для разъема 1/4''-20 - 1 шт.; Кабель питания (USB-C, 20 см) 1 шт.; Кабель Mini-HDMI - HDMI (20 см) 1 шт.; Кабель Mini-HDMI - Mini-HDMI (20 см) 1 шт.; Кабель Mini-HDMI - Micro-HDMI (20 см) 1 шт.; М4 Винт (10 мм) 6 шт.; Ключ (3 мм) 1 шт.

Новинки доступны для заказа в MERLION.

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