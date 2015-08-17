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Microsoft Windows Mobile 6



17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней 1
25.09.2014 Обзор Windows Phone 8.1 — долгожданное обновление 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
25.07.2013 Мобильность охватывает самые неожиданные отрасли 1
23.01.2012 Первый взгляд на HTC Titan II: "титановый" смартфон с камерой 16 Мп 1
18.11.2011 Две недели без подзарядки: обзор самого "долгоживущего" смартфона Philips V816 1
13.10.2011 УЗИ с помощью Windows Mobile 6.5 1
20.09.2011 HTC Mozart: тест первого смартфона в России на Windows Phone 7 1
23.05.2011 Microsoft закрывает прием приложений для Windows Mobile 6 1
19.04.2011 Тест Highscreen Cosmo: экономим на спичках 1
16.02.2011 Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile 1
21.10.2010 Планшет-коммуникатор Highscreen Hippo поступил на российский рынок 1
14.10.2010 HTC 7 Pro появится в Европе в 2011 г. 1
12.10.2010 Microsoft представила «убийцу» iPhone и Android. ВИДЕО 1
11.10.2010 Windows Phone 7: обзор возможностей мобильной ОС нового поколения 1
31.08.2010 Samsung представила смартфон с бизнес-функциями WiTu Pro 1
06.08.2010 Первый взгляд на Sony Ericsson Aspen: Windows-альтернатива Blackberry? 1
28.07.2010 «Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном» 1
26.07.2010 Windows Phone 7: станет ли аутсайдер лидером? 1
08.07.2010 Новые коммуникаторы HTC увидят свет в Великобритании 1
06.07.2010 HTC Vision рассекречен до начала продаж 1
27.06.2010 Планшетный компьютер Asus Eee Pad: осторожно, поделка! 1
22.06.2010 Советы ZOOM: как выбрать коммуникатор, чтобы не пожалеть 1
18.06.2010 Microsoft сконцентрируется на мобильных ОС для корпораций 1
18.06.2010 Windows Phone 7 сделают на 5 лет вперед 1
16.06.2010 MS Office 2010 появится в магазинах России 6 июля 1
15.06.2010 Microsoft Office 2010 вышел в продажу 1
15.06.2010 Первые коммуникаторы с ГЛОНАСС почти готовы. ФОТО 1
04.06.2010 Миграция с Windows Mobile на Google Android 1
27.05.2010 Смартфоны и коммуникаторы: хиты продаж апреля 2010 1
13.05.2010 Вышел корпоративный MS Office 2010 1
06.05.2010 Acer изменила цены на коммуникаторы 1
28.04.2010 HTC Snap а-ля BlackBerry появился на российском рынке 1
28.04.2010 Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile 1
28.04.2010 Microsoft Kin и Kin2: первый взгляд на qwerty-смартфоны 1
06.04.2010 Apple сообщила дату анонса iPhone OS 4.0 1
27.03.2010 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
22.03.2010 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы весны 2010 года 2
16.03.2010 Windows Phone 7: первые приложения и бесплатное ПО для разработчиков 1
27.02.2010 Adobe свернула разработки Flash под Windows Mobile 6.5 1

Публикаций - 252, упоминаний - 289

Microsoft Windows Mobile 6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23401 87
Samsung Electronics 9671 62
HTC Corporation 1490 33
Apple Inc 11111 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 30
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 19
E-Ten Information Systems 120 13
Qualcomm Technologies 1692 10
Rover - RoverComputers 413 7
Gigabyte Technology 347 7
Navitel - Навител Навигатор 295 7
Mio Technology 87 6
Dell EMC 4893 6
Yandex - Яндекс 5569 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 5
Sony Ericsson 1123 5
HP Inc. 5500 5
Toshiba Corporation 2882 4
Vodafone Group 1341 4
Google LLC 10874 4
Nvidia Corp 3204 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 4
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 4
Lenovo Motorola 3502 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 3
Sony 6470 3
Lenovo Group 2153 3
Intel Corporation 11625 3
Huawei 3461 2
TI - Texas Instruments Incorporated 814 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
TomTom 49 2
Garmin - Гармин 192 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1309 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
LG Electronics 3530 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 124 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 2
Nike 174 2
Евросеть 1397 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Ferrari NV 152 1
Белый Ветер 353 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Альфа-Групп 659 1
LinkedIn 580 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 1
Альфа-Банк 1581 1
X5 Group 806 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 160
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11458 52
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6680 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19131 41
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5619 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 36
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3227 27
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 650 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 22
5G - пятое поколение мобильной связи 3418 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1356 18
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3258 18
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 361 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 16
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1463 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9286 16
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 652 15
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 130 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21180 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8172 8
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1258 8
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 342 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4673 7
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 225 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3898 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5788 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6138 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 986 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2909 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6257 5
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 97 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 5
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 141 5
VGA камера 243 5
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 201 5
Microsoft Windows 10 13415 112
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 101
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 33
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 30
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 21
HTC Touch - серия смартфонов 69 20
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 18
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 17
Microsoft Outlook 1273 17
TI OMAP 122 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6574 12
Microsoft Skype 1966 10
Marvell PXA 40 10
Microsoft Bing 354 7
Microsoft Office 3407 6
HTC Touch Cruise 13 6
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 6
Linux OS 8160 5
HTC Touch Diamond 49 5
Oracle Java - язык программирования 2753 5
HTC TyTN 18 5
Google YouTube - Видеохостинг 2408 4
HTC Touch Pro 19 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 4
Sony Xperia X - серия смартфонов 89 4
Intel XScale PXA 167 4
HTC P - серия коммуникаторов 20 4
Google Android 12446 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 689 3
Opera Mobile - браузер 54 3
Rover - RoverPC 89 3
HTC Qtek 44 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1579 3
TomTom Navigator 12 3
HTC Polaris 3 3
Apple iPod 1531 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1469 2
Microsoft Windows XP 2357 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Opera Browser - Браузер 963 2
Ксенин Алекс 311 13
Сударева Галина 7 1
Бровкин Дмитрий 56 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 34
Россия - РФ - Российская федерация 121592 29
Китай - Тайвань 3664 14
Швеция - Королевство 3450 6
Европа 21242 5
Япония 12848 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 4
Испания - Каталония - Барселона 715 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 4
Германия - Федеративная Республика 11879 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 3
США - Вашингтон - Редмонд 214 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14939 3
Нидерланды 3289 2
Италия - Итальянская Республика 4211 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 2
Испания - Королевство 3594 2
Азия - Азиатский регион 4635 2
Америка Латинская 1677 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 2
Америка 2152 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 780 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14829 1
Греция - Афины 119 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 83 1
Германия - Берлин 697 1
США - Калифорния - Купертино 251 1
Таиланд - Королевство 720 1
Малайзия 790 1
Великобритания - Лондон 2360 1
Франция - Французская Республика 7069 1
Ближний Восток 2636 1
Европа Восточная 2989 1
Сингапур - Республика 1619 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 1
Америка Северная 2827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10026 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14896 4
Ergonomics - Эргономика 1489 4
POI - points of interest 161 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1320 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 1
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AppleInsider 385 1
MacWorld 136 1
Commercial Times 93 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
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SmartMarketing 73 1
CeBIT 461 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
Photokina 61 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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