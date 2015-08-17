Индексная книга CNews*
Microsoft Windows Mobile 6
Публикаций - 252, упоминаний - 289
Microsoft Windows Mobile 6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Automobili Lamborghini S.p.A. 53 2
|Nike 174 2
|Евросеть 1397 1
|Техносила - СервисТрейд 241 1
|Ferrari NV 152 1
|Белый Ветер 353 1
|ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
|Альфа-Групп 659 1
|LinkedIn 580 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 1
|Альфа-Банк 1581 1
|X5 Group 806 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
|Ксенин Алекс 311 13
|Сударева Галина 7 1
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5764 5
|Engadget - Блог о технологиях 417 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|SlashGear 134 1
|AppleInsider 385 1
|MacWorld 136 1
|Commercial Times 93 1
|РБК ТВ - телеканал 82 1
|Gartner - Гартнер 3468 1
|SmartMarketing 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.