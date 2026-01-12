Получите все материалы CNews по ключевому слову
GITEX Technology международная выставка
СОБЫТИЯ
GITEX Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|РИА Новости 992 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
|Aragon Research 5 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411988, в очереди разбора - 730386.
Создано именных указателей - 188554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.