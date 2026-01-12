Разделы

GITEX Technology международная выставка


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Разработана отечественная альтернатива иностранным системам мониторинга транспорта 1
21.10.2025 Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС 2
14.10.2025 KasperskyOS на ПК, смартфонах и серверах. Компания думает о возможностях установки ОС на самые разные устройства 1
23.04.2025 Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года 1
23.10.2024 Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки 1
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% 1
20.12.2023 Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений 1
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки 1
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies 1
24.10.2023 Positive Technologies договорилась о сотрудничестве поставщиками решений в области ИБ с Ближнего Востока 1
17.10.2023 Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента 1
15.06.2023 Продажи брендов — участников программы «Сделано в Москве» выросли на четверть 1
11.10.2022 RecFaces представляет новый биометрический продукт для СУО и киосков самообслуживания 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
08.11.2021 Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15% 1
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 2
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft 1
04.10.2019 Avaya расширила линейку решений IX Contact Center 2
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 2
24.01.2019 Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 1
29.10.2018 В России создали «Цифровую клинику» с полной записью происходящего в операционных 2
25.10.2018 Avaya представила новые решения в области унифицированных коммуникаций и контакт-центров 3
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 2
19.12.2017 «СёрчИнформ» расширила партнерскую сеть на Ближнем Востоке 1
23.11.2017 Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб 1
27.10.2017 InfoWatch представит ИБ в системах «умного города» на Arab Future Cities Summit Dubai 2017 1
20.10.2017 Ростех и Индия подписали соглашение в сфере информационных технологий 1
25.09.2017 «Инфинет» представила решения для соединений последней мили 2
14.10.2016 TP-Link представит новые сетевые решения для дома и бизнеса 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 2
10.11.2015 Netis Systems представила новые продукты 1
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 1
16.10.2014 Выставка GITEX призывает переходить на цифровой документооборот 2
11.10.2011 RIM представляет технологию BlackBerry Tag 1
20.10.2009 ОАЭ выпустили мобильный телефон собственного производства 1

Публикаций - 43, упоминаний - 54

GITEX Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 4
InfiNet Wireless - Инфинет 62 3
InfoWatch - Инфовотч 1093 3
Sun Com 3 2
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
Qualcomm Technologies 1914 2
HTC Corporation 1505 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 1
IoT Factory 1 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Ланит Интеграция 213 1
Yandex Go - Yango 28 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 124 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 34 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 1
One Identity 11 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
NGN International 2 1
Al Around Group 1 1
Netis Systems 11 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 92 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
i-Mate 53 1
К2Тех 245 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Nike 190 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 87 1
Venture Capital Bank 2 1
Fintech Hive - Бизнес-акселератор 1 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 8 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Petrochem Energy 2 1
Текстильлегпром 1 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8246 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1031 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 223 1
РЖД - Российские железные дороги 2009 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 2
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4951 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 437 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Фонд Росконгресс 23 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18385 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13009 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2740 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 890 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
Avaya Equinox 14 3
InfiNet - InfiLINK XG 7 3
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 76 3
Linux OS 10949 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 158 2
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 9 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 210 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 142 2
Avaya IX Workplace 9 1
Positive Technologies - PT Sandbox 102 1
TP-Link Powerline 43 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 1
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 1
Avaya Aura 121 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
InfoWatch Vision 19 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 1
Avaya Ava 3 1
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 1
RFaces - Id-Guard 11 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Zecurion Camera Detector 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
TP-Link Kasa 8 1
Avaya IX Dashboard 1 1
Smart Dubai Government - Smart City Initiatives 1 1
TP-Link Auranet 8 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya AES 5 1
Avaya Contact Recording Advanced - Avaya Contact Recorder 2 1
Avaya Hospitality 1 1
Avaya IX Teamspace 1 1
Сергунина Наталья 372 3
Танцюра Кристина 9 2
Иодковский Станислав 100 2
Фурсин Алексей 158 2
Короваев Марат 2 2
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 2
Окороков Дмитрий 7 2
Касперская Наталья 303 2
Ефимов Владимир 144 1
Раевский Алексей 77 1
Ефимов Александр 18 1
Фомин Олег 1 1
Матвеев Евгений 13 1
Ожегов Сергей 31 1
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 1
Морозова Тамара 19 1
Михайлов Денис 5 1
Баранов Денис 22 1
Калихов Артем 15 1
Helmy Ahmed - Хельми Ахмед 1 1
Lundy Jim - Ланди Джим 3 1
Alzubaidi Yaser - Альзубайди Ясер 1 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Цветков Сергей 20 1
Anciaux Lionel - Ансье Лионель 1 1
Цупиков Артур 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Городецкий Ярослав 14 1
Кондаков Гарри 35 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Кузин Андрей 9 1
Масюк Дмитрий 16 1
Попова Евгения 9 1
Алленов Сергей 1 1
Мокрани Камал 6 1
Mohamed Samer - Мохамед Самер 1 1
Базелюк Игорь 4 1
Шакиров Эдуард 1 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Казаченко Роман 4 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 25
Россия - РФ - Российская федерация 157560 24
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 19
Ближний Восток 3039 18
Саудовская Аравия - Королевство 632 9
Африка - Африканский регион 3574 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 7
Индийский океан - Персидский залив 219 6
Индия - Bharat 5709 6
Кувейт 167 4
Казахстан - Республика 5815 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 406 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18284 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 3
Армения - Республика 2375 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Америка Латинская 1887 3
Бахрейн - Королевство 126 2
Оман Султанат 122 2
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 32 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 2
Египет - Арабская Республика 1048 2
Беларусь - Белоруссия 6045 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Узбекистан - Республика 1878 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Таиланд - Бангкок 88 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15186 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10361 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5884 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Английский язык 6880 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 232 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
ESD - Electronic Software Distribution 19 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
РИА Новости 992 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
Aragon Research 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Geek Picnic 8 1
MEDICA 10 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
IVA DAY 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
