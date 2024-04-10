Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76%

Positive Technologies публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО и итоговые показатели управленческой отчетности за 2023 г. Объем оплаченных отгрузок по итогам года составил 25,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 76% год к году. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) увеличилась на 76% до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%, повторив высокий показатель 2022 г. Positive Technologies продолжила наращивать инвестиции в масштабирование бизнеса, разработку новых продуктов и выход на новые рынки. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«По итогам 2023 г. отгрузки Positive Technologies показали рост на 76%, что в два раза опережает прогнозировавшийся аналитиками рост рынка кибербезопасности в целом. На базовом уровне эта динамика обеспечилась за счет расширения нашей клиентской базы и продуктовой линейки, — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies, — В своей работе мы исходим из того, что в защищаемых нами компаниях недопустимые события в результате хакерских атак должны быть невозможны. Это стало нашей стратегией и сутевой основой нашего роста. Для того, чтобы этого добиться, в 2023 г. мы вложились в развитие R&D: пересобрали структуру команд и подходы к управлению ими. С учетом всех инвестиций в развитие R&D (а в прошлом году эта цифра достигла 5 млрд руб.), мы удерживаем планку маржинальности бизнеса в 35%, и планируем держать этот показатель на уровне не ниже 30% в будущем, сохраняя необходимые для этого темпы генерации чистой прибыли».

Отгрузки

Объем отгрузок Positive Technologies по итогам 2023 г., с учетом корректировок по оплатам, поступившим до 31 марта 2024 г., составил 25,5 млрд руб. Рост объема отгрузок по итогам 2023 года составил 76% к показателям 2022 г. Итоговый показатель отгрузок по факту произведенных оплат оказался выше ожиданий менеджмента.

В 2023 г объем отгрузок шести продуктов компании, а также расширенной технической поддержки, преодолел 1 млрд руб. (годом ранее таких продуктов было пять), что говорит о продолжающейся диверсификации спроса на решения из продуктового портфеля Positive Technologies. Сегодня клиентам компании доступно уже более 20 продуктов. В 2023 г. было представлено пять новых продуктов, в фазе активной разработки находятся еще несколько перспективных продуктов и решений.

Наиболее высоким спросом в прошлом году пользовались флагманы: объем отгрузок MaxPatrol SIEM вырос на 74% и составил 7,3 млрд руб., отгрузки MaxPatrol VM выросли втрое — до 4,3 млрд руб. Высокую динамику роста показали также продукты PT Network Attack Discovery (3 млрд руб.) и PT Application Firewall (2,8 млрд руб.). Реализованы первые коммерческие внедрения метапродукта MaxPatrol O2, который подтвердил свою эффективность в выявлении сложных высокопрофессиональных атак.

В структуре продаж доля новых отгрузок составила 73%, при этом 40% составили новые отгрузки новым клиентам, 33% пришлось на продажи новых продуктов действующим клиентам, а 27% — на продление ранее приобретенных лицензий. Продажи услуг ИБ и расширенной технической поддержки выросли более чем вдвое до 3,3 млрд руб.

Количество новых клиентов Positive Technologies в 2023 г. на 26% превысило показатель 2022 г. При этом в настоящее время клиентами компании являются только 8% из 4000 крупнейших компаний России (годом ранее — 7%), что свидетельствует о высоком потенциале расширения клиентской базы. При этом в 2023 г. существенно, с 15% до 28%, увеличилась доля клиентов с отгрузками, превышающими 500 млн руб.

Positive Technologies в октябре 2023 г. представила программу PT Financial Services, которая представляет собой сервис кредитования заказчиков, реализуемый совместно с банками-партнерами. Цель программы — помочь клиентам реализовать сложные, комплексные проекты в области информационной безопасности и выстроить систему киберзащиты на базе продуктов Positive Technologies. Несмотря на то, что программа была запущена в IV квартале 2023 г., доля отгрузок в рамках целевого льготного кредитования по итогам прошлого года составила более 10%.

Валовая прибыль отгрузок

Валовая прибыль отгрузок, представляющая собой отгрузки, уменьшенные на сумму НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов, в том числе расходов на программу PT FS, по итогам 2023 года увеличилась на 72%, с 13,8 до 23,7 млрд руб. Positive Technologies демонстрирует высокую динамику по валовой прибыли отгрузок, сохраняя высокую операционную и бизнес-эффективность.

Показатель отличается нетрадиционно высокой для индустрии маржинальностью (на уровне 95% от общего объема отгрузок), а небольшая разница между отгрузками и их валовой прибылью отражает эффективность наших продаж, взаимоотношений с партнерами и дистрибьюторами.

Выручка

Positive Technologies по итогам 2023 г. продемонстрировала рост выручки, рассчитываемой по стандартам МСФО, на 61%, с 13,8 млрд руб. до 22,2 млрд руб. Разница между показателями «Отгрузки» и «Выручка по МСФО» включает в себя разницу в сроках признания технической поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2024 г.

В общей структуре выручки более 90% приходится на выручку от реализации лицензий на продукты собственной разработки, что обеспечивает высокую маржинальность бизнеса компании.

Расходы на R&D

Для обеспечения активного расширения бизнеса Positive Technologies продолжает инвестировать в развитие существующих продуктов, запуск новых перспективных продуктов и решений, усиление команды профессионалов. Общий объем инвестиций в R&D в 2023 г. составил 5 млрд руб., увеличившись на 79%.

Так, к концу 2023 г. компания выпустила раннюю версию PT NGFW. Технологический фундамент продукта основан на современном опыте лучших сетевых инженеров и разработчиков. В результате межсетевой экран нового поколения от Positive Technologies стабильно фильтрует весь трафик, а его производительность позволит успешно конкурировать с ведущими зарубежными аналогами. PT NGFW внесен в реестр отечественного ПО.

В IV квартале 2023 г. состоялись первые коммерческие инсталляции MaxPatrol O2, автопилота и первого метапродукта компании. MaxPatrol O2 уже используется в нескольких государственных ведомствах, на его счету успешное выявление атак организованных хакерских группировок мирового уровня, что особенно актуально в условиях кадрового голода в сфере кибербезопасности. Среди других новых продуктов и направлений разработки — решения для защиты контейнерных сред и cloud-native-продукты.

Результаты инвестиций прошлых периодов лежат в основе высокой динамики роста бизнеса компании. Эти инвестиции позволят компании выполнить задачи по кратному масштабированию бизнеса, выходу в новые технологические и географические сегменты рынка.

Операционные расходы

Операционные расходы компании в соответствии со стандартами МСФО увеличились пропорционально динамике роста бизнеса, на 71% год к году. Основная доля операционных расходов приходится на маркетинговые и коммерческие расходы, рост которых произошел на фоне запуска и продвижения продуктов компании, расширения Sales-блока для масштабирования бизнеса, выхода компании в новые сегменты рынка. Увеличение маркетинговых и коммерческих расходов направлено на развитие бренда и продаж.

В 2023 г. Positive Technologies впервые вывела несколько мероприятий на новый уровень, что отражает повышенный интерес к вопросам кибербезопасности. Так, ежегодное мероприятие Positive Hack Days впервые прошло в формате общегородского фестиваля кибербезопасности для всей семьи в Парке им. Горького в Москве. Его участниками стали более 55 тыс. гостей.

Positive Technologies также принимала участие во всех крупнейших федеральных и отраслевых мероприятиях, в том числе на новых фокусных рынках. В октябре 2023 г. на полях GITEX GLOBAL 2023, крупнейшей на Ближнем Востоке выставки информационных технологий, Positive Technologies договорилась о партнерстве с восемью организациями — поставщиками услуг и решений в сфере кибербезопасности — с целью развития сотрудничества в регионе для продвижения современных продуктов, а также для обмена опытом в области ИБ.

EBITDA и EBITDAC

По результатам 2023 г. EBITDA компании увеличилась на 59% год и составила 10,8 млрд руб. EBITDAC, управленческий показатель компании, который отличается от EBITDA на сумму разницы между «Отгрузками» и «Выручкой», а также сумму капитализируемых расходов, составил 8,9 млрд руб., увеличившись на 71% год к году.

Темпы роста EBITDA и EBITDAC подтверждают высокую операционную эффективность и маржинальность бизнеса. Рентабельность по EBITDAC от отгрузок по итогам года составила 36%, что является высоким показателем для мировых отраслевых аналогов.

Долговая нагрузка

Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец 2023 г. составило 0,31. Уровень долговой нагрузки находится на комфортном для компании низком уровне. Принимая во внимание сезонность бизнеса компании, обычно этот коэффициент увеличивается в течение года, возвращаясь к минимальным значениям в IV квартале 2023 г.

NIC и чистая прибыль

Positive Technologies превзошла собственный прогноз по рентабельности чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC): по результатам 2023 г. она составила 35% при таргетируемом значении не ниже 30%.

В абсолютных значениях сумма NIC увеличилась на 76% год к году и составила 8,7 млрд руб. При этом за последние два года сумма NIC выросла более чем в семь раз (для сравнения, по итогам 2021 г. сумма управленческой чистой прибыли составила 1,2 млрд руб.).

Показатель NIC лежит в основе дивидендной политики Positive Technologies. Рост управленческой прибыли позволяет компании наращивать дивидендный потенциал и продолжить увеличение дивидендных выплат в результате расширения бизнеса компании и сохранения высокой финансовой эффективности. Дивидендная политика Positive Technologies предполагает выплаты акционерам в размере от 50% до 100% от NIC.

9 апреля 2024 г. завершилось голосование акционеров по первой части дивидендов за 2023 г., рекомендованной Советом директоров. Итоги внеочередного Общего собрания акционеров будут подведены 10 апреля 2024 г. Также 9 апреля были представлены рекомендации Совета директоров по второй части дивидендов.

Positive Technologies на «Московской бирже»

Основными задачами Positive Technologies на фондовом рынке являются увеличение числа совладельцев компании, рост ликвидности ценных бумаг и вхождение в высшую лигу эмитентов. Для менеджмента компании важно, чтобы рост капитализации компании соответствовал динамике масштабирования ее бизнеса и ключевых показателей.

С сентября 2023 г. акции компании включены в базу расчета Индекса «МосБиржи» и Индекса РТС, объединяющих 48 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из ключевых секторов экономики. Кредитный рейтинг компании от Эксперт-РА был повышен сразу на две ступени до ruAA, прогноз – стабильный.

Капитализация Positive Technologies за 2023 г. выросла на 59% до 133 млрд руб. При этом за первые три месяца 2024 г. рост котировок акций составил уже 40%, а капитализация компании в настоящий момент составляет около 185 млрд руб. Таким образом, с момента начала торгов акциями компании на Московской бирже в декабре 2021 г. их рыночная стоимость увеличились в четыре раза.

Среднедневной объем торгов акциями компании увеличился в пять раз, что свидетельствует о высокой ликвидности бумаг. За год количество акционеров Positive Technologies увеличилось вдвое, со 101 до 205 тыс. лиц. Объем акций компании в свободном обращении к концу года вырос до 19,5%.

В течение года Positive Technologies провела около 40 мероприятий для инвесторов в различных форматах. В числе ежегодных событий – День инвестора в рамках Positive Hack Days Fest (май) и Moscow Hacking Week (ноябрь). Также компания принимала участие во всех основных конференциях и мероприятиях для инвестиционного сообщества. Впервые были проведены несколько региональных встречи с действующими и потенциальными акционерами компании. Positive Technologies представлена на всех ключевых инвестиционных онлайн-площадках: в течение года число подписчиков на каналы компании увеличилось в 2,5 раза и составило более 100 тыс.

Опыт Positive Technologies по выходу на биржу в формате прямого листинга и построению системы проактивных коммуникаций с инвесторами включен в IPO-гид «Московской биржи».

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют около 3500 организаций по всему миру.