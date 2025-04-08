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Баранов Денис



08.04.2025 Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб 1
11.09.2024 «Первый Бит» автоматизировал маркировку на производстве питьевой воды «Кызырбак» 1
10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
20.10.2023 Positive Technologies планирует выплатить дивиденды третий раз за год: общая сумма выплат по сравнению с прошлым годом увеличится в 3,7 раза 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 3
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 1
19.02.2018 В каждом проекте ICO есть по 5 «дыр». Чтобы их обокрасть, достаточно одной 1
22.10.2014 Искусственный интеллект лишит работы специалистов по ИБ 1
13.10.2014 В Москве состоялась конференция «Искусственный интеллект против кибератак» 1
10.06.2013 Invensys устранила уязвимости, обнаруженные экспертами PositiveTechnologies 1
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Баранов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1245 17
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 37 2
Siemens AG - Siemens Group 2598 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 2
Yandex - Яндекс 7558 2
Цифра ГК 2453 2
Microsoft Corporation 24753 1
Google LLC 11891 1
Cisco Systems 5138 1
SAP SE 5311 1
Oracle Corporation 6741 1
Huawei 3984 1
Honeywell 285 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 160 1
Actimind 1 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
Ростелеком 9844 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 222 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4051 1
X Corp - Twitter 2874 1
Apple Inc 12209 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 77 1
КСОР 7 1
InnoSTage - Инностейдж 152 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4982 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1981 1
Samsung Electronics 10331 1
JetBrains 69 1
LG Electronics 3631 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
8361 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 7
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nordic Star - Borenius 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Газпром нефть 630 1
Tesla Motors 401 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1209 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
Арикапитал УК 3 1
Hyundai Motor Company 395 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 55 1
Наукоград - технопарк 139 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 145 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2118 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6302 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12862 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2294 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 253 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 407 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10456 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 3
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 53 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 85 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2033 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9310 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11590 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2243 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 440 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1498 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 483 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6746 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 2
Маркировка - Marking 1096 2
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 313 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4025 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 1
ERC - Ethereum Request for Comments - официальный протокол для внесения предложений по улучшению сети Ethereum 5 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 901 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 358 9
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 139 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4604 7
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 105 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 69 4
Positive Technologies - PT Sandbox 78 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 2
Positive Technologies - XSpider 34 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 2
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 47 2
Bittrex - криптовалютная биржа 6 1
CoinDash (CDT) - криптовалюта 3 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Linux OS 10133 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 60 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Siemens - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Positive Technologies - PT Container Security 10 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 48 1
Pinterest 67 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 40 1
Positive Technologies - PT Financial Services 2 1
Гордейчик Сергей 25 5
Максимов Юрий 28 3
Филиппов Максим 49 3
Пустовой Максим 33 2
Бобров Сергей 11 2
Серебрянников Дмитрий 7 2
Юнусов Тимур 6 2
Симис Борис 15 2
Киреев Евгений 4 2
Грицай Глеб 4 2
Чачава Александр 102 1
Конусов Андрей 86 1
Жаворонков Артем 1 1
Карпов Илья 31 1
Осипов Алексей 13 1
Медов Андрей 6 1
Лебедев Павел 35 1
Зайцев Александр 21 1
Максимов Дмитрий 9 1
Суверов Сергей 3 1
Поцелуевская Евгения 2 1
Ермаков Евгений 4 1
Кочетков Владимир 11 1
Гольцев Юрий 2 1
Михалевский Никита 1 1
Бершадский Андрей 4 1
Щербель Сергей 5 1
Топорков Павел 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 355 1
Путин Владимир 3223 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Кулик Вадим 183 1
Ляпунов Игорь 123 1
Безбогов Сергей 49 1
Осеевский Михаил 319 1
Крайнов Александр 16 1
Колесников Максим 25 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Никитченко Анна 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 2
Ближний Восток 2968 2
Казахстан - Республика 5600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
Россия - СФО - Новосибирск 4369 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 946 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Америка Латинская 1826 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Индия - Bharat 5505 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 1
Южная Корея - Республика 6697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 105 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1254 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1583 1
Чехия - Прага 198 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1244 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 531 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1163 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1614 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4917 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 386 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3289 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2397 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1985 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3187 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8151 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2529 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1656 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7008 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 404 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 549 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8686 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3576 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 788 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1352 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1928 1
Forbes - Форбс 844 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Positive Technologies - Positive Research 10 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
CNews Fast рейтинг 46 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 154 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 548 1
Тинькофф - Центральный университет 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
Data Fusion Contest 9 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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