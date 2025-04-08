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Баранов Денис
Баранов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордейчик Сергей 25 5
|Максимов Юрий 28 3
|Филиппов Максим 49 3
|Пустовой Максим 33 2
|Бобров Сергей 11 2
|Серебрянников Дмитрий 7 2
|Юнусов Тимур 6 2
|Симис Борис 15 2
|Киреев Евгений 4 2
|Грицай Глеб 4 2
|Чачава Александр 102 1
|Конусов Андрей 86 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Карпов Илья 31 1
|Осипов Алексей 13 1
|Медов Андрей 6 1
|Лебедев Павел 35 1
|Зайцев Александр 21 1
|Максимов Дмитрий 9 1
|Суверов Сергей 3 1
|Поцелуевская Евгения 2 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Гольцев Юрий 2 1
|Михалевский Никита 1 1
|Бершадский Андрей 4 1
|Щербель Сергей 5 1
|Топорков Павел 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 355 1
|Путин Владимир 3223 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Кулик Вадим 183 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Безбогов Сергей 49 1
|Осеевский Михаил 319 1
|Крайнов Александр 16 1
|Колесников Максим 25 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Никитченко Анна 7 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1928 1
|Forbes - Форбс 844 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
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