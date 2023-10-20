Positive Technologies планирует выплатить дивиденды третий раз за год: общая сумма выплат по сравнению с прошлым годом увеличится в 3,7 раза

Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа позитив») утвердил рекомендации по дополнительной выплате дивидендов по итогам 2022 г. в размере 1,04 млрд руб. С учетом ранее осуществленных выплат, общая сумма дивидендов по итогам 2022 г. составит около 4,8 млрд руб. (рост в 3,7 раза по сравнению с годом ранее), или 72,61 руб. на одну акцию. Таким образом, компания направит на дивиденды 100% скорректированной суммы NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Наша ключевая задача состоит в обеспечении высоких темпов роста бизнеса. Результатом этого является увеличение чистой прибыли и рост дивидендного потенциала. Дивидендная политика Positive Technologies нацелена на то, чтобы распределение дивидендов происходило в прозрачном для совладельцев размере, — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies, — По результатам 2022 г. объем отгрузок увеличился на 88%, при этом общая сумма дивидендов, выплачиваемых нашим акционерам, в этом году выросла в 3,7 раза. Это стало возможным благодаря активному росту и высокой рентабельности бизнеса. На фоне растущей доходности мы продолжаем инвестировать в R&D и людей как основной актив компании, способный поддержать высокие темпы роста бизнеса».

Вопрос об утверждении дополнительной выплаты дивидендов будет вынесен на рассмотрение внеочередным Общим собранием акционеров, которое пройдёт 22 ноября 2023 г. в форме заочного голосования. Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли ПАО «Группа позитив» по данным бухгалтерской отчетности по итогам девяти месяцев 2023 г. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, акционерам предложено установить 3 декабря 2023 г.

Согласно утвержденной дивидендной политике, Positive Technologies планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли. Основой для определения суммы дивидендов будет являться чистая прибыль по управленческой отчетности — NIC. По результатам 2022 г. компания направит на дивиденды 100% NIC, за минусом корректировки на специальный налог на прибыль.

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Positive Technologies — разработчик решений для информационной безопасности. Технологии и сервисы компании используют более 3300 организаций по всему миру.