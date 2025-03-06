Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Щербель Сергей


06.03.2025 «Лаборатория Касперского»: 7% утекших учетных записей Netflix, Roblox и Discord были зарегистрированы на корпоративную электронную почту 1
02.04.2024 2,5 млн комбинаций логинов и паролей для входа на российские веб-ресурсы украдено программами-стилерами в 2023 году 1
29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников 1
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов 1
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щербель Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 3
DFI 12 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
8292 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Почта России ПАО 2122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
Оповещение и уведомление - Notification 4701 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1071 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 766 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 661 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4921 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2201 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3143 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 403 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 616 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 2
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
1С:ОФД 8 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 59 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 724 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 40 1
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 25 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Siemens - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 1 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Windows 15756 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 48 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
Баранов Денис 17 1
Серебрянников Дмитрий 7 1
Бобров Сергей 11 1
Медов Андрей 6 1
Гордейчик Сергей 25 1
Зайцев Александр 20 1
Грицай Глеб 4 1
Оганесян Ашот 125 1
Гольцев Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Индия - Bharat 5480 1
Иран - Исламская Республика Иран 1093 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 459 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 2
Энергетика - Energy - Energetically 5139 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3177 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще