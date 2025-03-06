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Щербель Сергей
Щербель Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2122 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
|Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
|Баранов Денис 17 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Бобров Сергей 11 1
|Медов Андрей 6 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Зайцев Александр 20 1
|Грицай Глеб 4 1
|Оганесян Ашот 125 1
|Гольцев Юрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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