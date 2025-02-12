Kaspersky Threat Intelligence services Kaspersky TIP Kaspersky Threat Intelligence Portal Kaspersky Threat Intelligence Reporting Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed Kaspersky Threat Management
Сервис аналитики Kaspersky Threat Intelligence Portal расширяет бесплатные возможности, чтобы помочь крупным организациям повысить скорость и качество анализа угроз. В частности, на портале появилась глобальная тепловая карта угроз Threat Heatmap. Она позволяет визуализировать распределение различных типов кибератак и основных угроз для каждой географической области в режиме реального времени.
Kaspersky Threat Intelligence services и организации, системы, технологии, персоны:
|Yara - Яра 15 2
|ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
|Unsplash 811 1
|АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
|Наместников Юрий 40 5
|Ларин Борис 6 3
|Назаров Никита 10 3
|Карасев Артем 6 2
|Новиков Сергей 45 2
|Наместникова Мария 21 2
|Безвершенко Леонид 8 2
|Галов Дмитрий 42 2
|Новикова Юлия 6 2
|Ложкин Сергей 43 2
|Копейцев Вячеслав 4 1
|Легезо Денис 40 1
|Петров Павел 6 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Касперский Евгений 323 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Наумов Евгений 38 1
|Кулашова Анна 45 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Паринов Денис 4 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бочкарёва Полина 1 1
|Кузнецов Игорь 14 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Шабуров Олег 12 1
|Кабанов Юрий 1 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Леокумович Никита 4 1
|Сурков Евгений 1 1
|Кучерин Георгий 2 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Шульмин Алексей 3 1
|Семенов Кирилл 9 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|Сирик Лидия 1 1
|Securelist 22 1
|Открытые системы ИД 174 1
|BleepingComputer - Издание 344 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 4
|ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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