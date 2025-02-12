Сервис аналитики Kaspersky Threat Intelligence Portal расширяет бесплатные возможности, чтобы помочь крупным организациям повысить скорость и качество анализа угроз. В частности, на портале появилась глобальная тепловая карта угроз Threat Heatmap. Она позволяет визуализировать распределение различных типов кибератак и основных угроз для каждой географической области в режиме реального времени.