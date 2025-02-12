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Kaspersky Threat Intelligence services Kaspersky TIP Kaspersky Threat Intelligence Portal Kaspersky Threat Intelligence Reporting Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky  Open Source Software Threats Data Feed Kaspersky Threat Management


Сервис аналитики Kaspersky Threat Intelligence Portal расширяет бесплатные возможности, чтобы помочь крупным организациям повысить скорость и качество анализа угроз. В частности, на портале появилась глобальная тепловая карта угроз Threat Heatmap. Она позволяет визуализировать распределение различных типов кибератак и основных угроз для каждой географической области в режиме реального времени.

 


12.02.2025 В Kaspersky Threat Lookup появился поиск по открытым источникам на основе ИИ 1
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
25.10.2024 «Лаборатория Касперского» добавила функцию обзора ландшафта киберугроз в Threat Intelligence Portal 2
07.10.2024 Разбудили лихо: идет новый виток кампании кибершпионажа на российские организации 1
18.09.2024 EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS 1
15.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию по краже криптовалюты и личных данных пользователей по всему миру 1
08.07.2024 CloudSorcerer: кибершпионаж из облаков 1
23.05.2024 В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК 1
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты 1
20.02.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей 1
29.12.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в процессорах Apple 1
09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп 1
08.11.2023 «Лаборатория Касперского» выявила новую кампанию Lazarus с использованием легитимного ПО 1
26.10.2023 StripedFly: майнер-червь со сложным кодом и возможностями для шпионажа 1
16.10.2023 «Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 2
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» расширила возможности по защите репутации бренда от онлайн-мошенничества в Digital Footprint Intelligence 1
Промышленная кибербезопасность — это больше, чем просто защита периметра 1
30.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel 1
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
21.06.2023 «Операция Триангуляция»: как именно кибершпионы собирали данные с iOS 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма 1
11.01.2023 Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 2
12.12.2022 Шантаж в СМИ и фейковые утечки: как будут проходить атаки на корпорации в 2023 году 1
08.12.2022 «Лаборатория Касперского» представила сервис для выявления закладок в ПО с открытым исходным кодом 1
06.12.2022 «Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики 1
28.09.2022 «Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями 1
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
09.08.2022 Кибергруппа из Северной Кореи атакует компании по всему миру, в том числе в России 2
26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand 1
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру 1
Как спасти российский бизнес от кибератак 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа с применением ранее неизвестного руткита 1
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows 2
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
24.03.2021 «Лаборатория Касперского»: две трети российских IT-компаний запрещают аналитикам делиться данными о киберугрозах с профессиональным сообществом 1
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру 1

Публикаций - 55, упоминаний - 65

Kaspersky Threat Intelligence services и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 54
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 6
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 6
Microsoft Corporation 24656 4
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
ShadowHammer - хакерская группировка 3 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
GitHub 826 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 2
DeathStalker - Хакерская группировка 3 1
Telegram Group 2014 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Hacking Team 13 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Imaginary team 2 1
Panasonic - Technics 69 1
Microcin - хакерская группировка 1 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 31 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 1
Pangu Team 1 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Profiscope - Профископ 4 1
Apple Inc 12132 1
MITRE Corporation 9 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
InnoSTage - Инностейдж 146 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 315 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Dropbox 498 1
Yara - Яра 15 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Unsplash 811 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 52
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 45
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2220 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 28
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 650 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6171 18
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 391 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1922 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2169 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3082 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 777 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1441 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 596 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 7
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 673 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5050 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 774 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 5
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 4
Website URL - Uniform Resource Locator 880 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 4
Микрофон - Microphone 2512 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 4
Оповещение и уведомление - Notification 4651 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 212 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 22
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 13
Microsoft Windows 15708 13
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 124 12
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 7
Kaspersky Internet Security 458 6
Apple macOS 2070 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 6
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 5
Apple iOS 7832 4
Linux OS 9998 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 4
Kaspersky Optimum Security 13 3
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 24 3
Google VirusTotal 82 3
Google Android 14041 2
Kaspersky Cloud Sandbox 3 2
Microsoft Office Word 776 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 2
Kaspersky Expert Security 5 2
Kaspersky Incident Response 5 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
Kaspersky Security Network - KSN 92 2
Microsoft Windows 10 1767 1
Microsoft Office 3740 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
JavaScript - JS - язык программирования 1194 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
AhMyth Android Remote Access Tool (RAT) 1 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 27 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 21 1
Наместников Юрий 40 5
Ларин Борис 6 3
Назаров Никита 10 3
Карасев Артем 6 2
Новиков Сергей 45 2
Наместникова Мария 21 2
Безвершенко Леонид 8 2
Галов Дмитрий 42 2
Новикова Юлия 6 2
Ложкин Сергей 43 2
Копейцев Вячеслав 4 1
Легезо Денис 40 1
Петров Павел 6 1
Прибочий Михаил 44 1
Касперский Евгений 323 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Ефремов Андрей 11 1
Левцов Вениамин 41 1
Наумов Евгений 38 1
Кулашова Анна 45 1
Дащенко Владимир 15 1
Евдокимов Игорь 50 1
Паринов Денис 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Бочкарёва Полина 1 1
Кузнецов Игорь 14 1
Смирнов Алексей 243 1
Шабуров Олег 12 1
Кабанов Юрий 1 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Леокумович Никита 4 1
Сурков Евгений 1 1
Кучерин Георгий 2 1
Киселёв Алексей 60 1
Шульмин Алексей 3 1
Семенов Кирилл 9 1
Шишкова Татьяна 13 1
Сирик Лидия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 27
Азия - Азиатский регион 5548 7
Индия - Bharat 5460 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 4
Европа 21795 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 4
Германия - Федеративная Республика 12702 3
Иран - Исламская Республика Иран 1087 3
Япония 13299 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 2
Южная Корея - Республика 6658 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 2
Индонезия - Республика 959 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 2
Израиль 2736 2
Турция - Турецкая республика 2361 2
Таиланд - Королевство 821 2
Греция - Греческая Республика 980 2
Аргентина - Аргентинская Республика 586 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Африка - Африканский регион 3484 1
Ближний Восток 2947 1
Европа Восточная 3078 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Испания - Мадрид 170 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1030 1
Норвегия - Королевство 1804 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3607 1
Польша - Республика 1964 1
Боливия - Многонациональное Государство 57 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 14
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1886 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 6
Энергетика - Energy - Energetically 5103 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 450 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2396 2
Информатика - computer science - informatique 1059 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Английский язык 6652 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 2
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 717 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
Айсберг - Eisberg 178 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 1
Спорт - Футбол 649 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Металлы - Золото - Gold 1138 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 223 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
Securelist 22 1
Открытые системы ИД 174 1
BleepingComputer - Издание 344 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 4
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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