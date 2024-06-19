Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новикова Юлия
УПОМИНАНИЯ
Новикова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 5
|EA - Electronic Arts 1288 1
|Ростелеком 10106 1
|OpenAI 312 1
|Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
|Canva 26 1
|Сван 27 1
|Roblox Corporation 62 1
|Google LLC 12082 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 343 1
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
|Grammarly 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.