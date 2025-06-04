Получите все материалы CNews по ключевому слову
2Test Алькор-Коммьюникейшин
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 18 дел, на cумму 165 642 891 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
2Test и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомутов Дмитрий 50 4
|Андриевский Сергей 24 3
|Чурсин Дмитрий 81 2
|Дмитриев Александр 51 2
|Добровинский Александр 47 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Климов Андрей 88 2
|Ульянов Николай 162 2
|Кабаков Ярослав 62 2
|Сивцев Илья 164 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Александров Александр 85 2
|Булгаков Кирилл 131 2
|Спирин Антон 87 2
|Стоянов Алексей 52 2
|Кубарев Алексей 56 2
|Гаврилов Евгений 55 2
|Карпов Роман 75 2
|Маркова Светлана 43 2
|Ульянычев Матвей 47 2
|Тятюшев Максим 160 2
|Долгов Александр 44 2
|Сергеева Наталья 50 2
|Сазонов Максим 40 2
|Лукавенко Олег 46 2
|Гуренков Михаил 41 2
|Рожнов Михаил 14 2
|Сельдемиров Александр 55 2
|фон Розен Александр 43 2
|Иванец Евгений 40 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Натрусов Артем 312 2
|Сотин Денис 216 2
|Семенов Александр 164 2
|Леонов Алексей 96 2
|Гузовский Денис 79 2
|Чебышев Виктор 16 1
|Голованов Сергей 67 1
|Янкин Андрей 45 1
|TechSpot 158 1
|BleepingComputer - Издание 410 1
|Forbes - Форбс 910 1
|FT - Financial Times 1259 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.