2Test Алькор-Коммьюникейшин

2Test - Алькор-Коммьюникейшин

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 165 642 891 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 165 642 891 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 157 501 140 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 8 141 751 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

04.06.2025 Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар» 1
24.10.2018 2Test поставила коммутаторы транспортной серии для системы мониторинга на водном транспорте «Мортеха» 1
17.10.2018 2Test поставил промышленные коммутаторы для построения АСУ в тоннелях 1
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома» 1
26.09.2018 2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе 1
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб 1
05.09.2018 2TEST анонсировал новые промышленные 10G коммутаторы 1
29.08.2018 2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования 1
22.08.2018 ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС 2
15.08.2018 2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera 1
01.08.2018 2Test представила VPN-сервис WeConnect для пользования промышленным интернетом вещей 1
27.06.2018 2Test выпустила интеллектуальную систему мониторинга и управления устройствами автоматизации 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
02.04.2018 2Test дополнила решение «Умное освещение» центральным контроллером управления 1
26.03.2018 2Test вышла на рынок корпоративной радиосвязи протокола TETRA 1
12.02.2018 2TEST представил новое решение для тестирования NB-IoT 1
06.02.2018 2TEST расширила линейку промышленных модульных коммутаторов «ПрофиМодуль» 1
05.02.2018 2TEST представила линейку управляемых коммутаторов Westermo Industrial Ethernet 1
05.12.2017 2TEST поставила оборудование связи для систем безопасности ММДЦ «Москва-Сити» 1
29.11.2017 2TEST помогла СУЭК создать сеть связи на шахтах Кузбасса 1
25.10.2017 2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево 1
02.10.2017 2TEST представила новые PoE-решения для промышленной автоматизации 1
21.06.2017 2test представила отечественную IoT-платформу «ПрофиВижн» 1
30.11.2016 2test выпустила решение «ПрофиОФИС» для управления инженерной инфраструктурой здания 1
25.11.2016 2test представил защищенные мобильные базовые станции 4G LTE 1
11.11.2016 2test представил новое решение для уличного применения микрокоммутаторов 1
10.11.2016 2test представила мобильные комплексы для развертывания сети связи 4G 1
29.08.2016 2test занялась поставкой, интеграцией и сервисной поддержкой решений Panduit 1
29.06.2016 2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.05.2016 2test представил новейшие Ethernet-устройства Westermo для промышленных сетей 1

