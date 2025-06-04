Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар»

Для защиты информации, передаваемой по протоколу Ethernet 40G, разработано решение с применением высокоскоростного модуля шифрования ВМШ-MUX-1U из линейки СКЗИ «Квазар». Об этом CNews сообщили представители ООО «СпецИнт».

Этот факт был подтвержден в ходе серии испытаний, проведенных ООО «СпецИнт» (входит в группу компаний «СПБ») — официальным дистрибьютором и сервисным центром решений на базе СКЗИ «Квазар», и компанией 2TEST — отечественным разработчиком и поставщиком измерительного и телекоммуникационного оборудования.

Ключевые результаты тестирования

Применение поверенного сетевого анализатора VIAVI MTS-5800-100, работающего в двухпортовом режиме, и запуск теста RFC 2544 продемонстрировали минимальные значения вносимой задержки и процента потерь пакетов, а также отсутствие влияния на пропускную способность и другие сетевые параметры.

СКЗИ «Квазар» возможно применять для защиты линий связи, использующих протокол 40GE.

Особенности тестирования

Стенд моделировал работу взаимодействия ЦОД через сетевое оборудование, использующее порты 40GE. Так как СКЗИ «Квазар» не поддерживает протокол 40GE, для подключения портов 40GE к СКЗИ использовалось преобразование 40GE в четыре потока по 10GE через активный оптический кабель AOC кабель QSFP+ – 4xSFP+, 4×10 Гбит/с.

«Испытания подтвердили, что СКЗИ «Квазар» при пиковой нагрузке демонстрирует соответствие заявленным характеристикам, а его производительность остается стабильной независимо от вида передаваемого трафика. Модуль шифрования ВМШ-MUX-1U (или «Квазар-100») поддерживает прием 10 потоков со скоростью 10 Гбит/с (10GE) каждый. Таким образом обеспечивается возможность подключения до двух портов 40GE в одно устройство шифрования», — сказал технический директор «СпецИнт» Кирилл Маркевич.

«Соответствие модулей шифрования стандартам Ethernet 40GE и 100GE позволяет удовлетворить потребности заказчиков в защите неблокируемых соединений в сетях межцодного взаимодействия и других задачах с применением высокоскоростных каналов передачи данных», — отметил ведущий инженер отдела телекоммуникационных решений 2TEST Евгений Леонтьев.

«СпецИнт» и 2TEST планируют продолжить совместное тестирование новых сценариев защиты данных в высокоскоростных сетях при помощи СКЗИ «Квазар».