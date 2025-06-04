Разделы

Безопасность
|

Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар»

Для защиты информации, передаваемой по протоколу Ethernet 40G, разработано решение с применением высокоскоростного модуля шифрования ВМШ-MUX-1U из линейки СКЗИ «Квазар». Об этом CNews сообщили представители ООО «СпецИнт».

Этот факт был подтвержден в ходе серии испытаний, проведенных ООО «СпецИнт» (входит в группу компаний «СПБ») — официальным дистрибьютором и сервисным центром решений на базе СКЗИ «Квазар», и компанией 2TEST — отечественным разработчиком и поставщиком измерительного и телекоммуникационного оборудования.

Ключевые результаты тестирования

Применение поверенного сетевого анализатора VIAVI MTS-5800-100, работающего в двухпортовом режиме, и запуск теста RFC 2544 продемонстрировали минимальные значения вносимой задержки и процента потерь пакетов, а также отсутствие влияния на пропускную способность и другие сетевые параметры.

СКЗИ «Квазар» возможно применять для защиты линий связи, использующих протокол 40GE.

Особенности тестирования

Стенд моделировал работу взаимодействия ЦОД через сетевое оборудование, использующее порты 40GE. Так как СКЗИ «Квазар» не поддерживает протокол 40GE, для подключения портов 40GE к СКЗИ использовалось преобразование 40GE в четыре потока по 10GE через активный оптический кабель AOC кабель QSFP+ – 4xSFP+, 4×10 Гбит/с.

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

«Испытания подтвердили, что СКЗИ «Квазар» при пиковой нагрузке демонстрирует соответствие заявленным характеристикам, а его производительность остается стабильной независимо от вида передаваемого трафика. Модуль шифрования ВМШ-MUX-1U (или «Квазар-100») поддерживает прием 10 потоков со скоростью 10 Гбит/с (10GE) каждый. Таким образом обеспечивается возможность подключения до двух портов 40GE в одно устройство шифрования», — сказал технический директор «СпецИнт» Кирилл Маркевич.

«Соответствие модулей шифрования стандартам Ethernet 40GE и 100GE позволяет удовлетворить потребности заказчиков в защите неблокируемых соединений в сетях межцодного взаимодействия и других задачах с применением высокоскоростных каналов передачи данных», — отметил ведущий инженер отдела телекоммуникационных решений 2TEST Евгений Леонтьев.

«СпецИнт» и 2TEST планируют продолжить совместное тестирование новых сценариев защиты данных в высокоскоростных сетях при помощи СКЗИ «Квазар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Названы победители кибербитвы Standoff

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще