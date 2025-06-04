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Маркевич Кирилл


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар» 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Маркевич Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Ростелеком 9949 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1958 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3842 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 33 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1711 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1552 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4390 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 450 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 574 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4163 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 63 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 101 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
Подрябинников Алексей 19 1
Леонов Владимир 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1056 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1174 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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