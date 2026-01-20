Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Microsoft Windows Server Message Block CIFS Common Internet File System Единая Файловая Система Интернета Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


20.01.2026 Российский рынок СХД пополнился брендом Nimbus с линейками «Гром» и «Молния» 1
25.11.2025 НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1 1
20.11.2025 Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом 1
30.10.2025 «Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
30.10.2025 Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры 1
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест 1
11.07.2025 «Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit 1
10.07.2025 «Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux 1
02.06.2025 Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft 1
22.05.2025 Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД 1
15.04.2025 Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» 1
06.06.2024 Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда 1
27.02.2024 Российский ИТ-вендор «Инферит» выводит на рынок новые линейки СХД для корпоративного сегмента 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 1
04.01.2023 В ядре Linux открылась брешь высшей степени опасности 1
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров 1
17.05.2022 Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9 1
26.04.2022 Российская инфраструктура от UTINET: корпоративное хранилище Nasco и мощные серверы Corenetic R280 1
02.02.2022 «Дыра» в Samba позволяет злоумышленникам выполнять любой код под правами администратора 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
13.09.2019 «Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
15.05.2019 Dataline запустила новый сервис по аренде СХД 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
19.02.2019 МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных 1
13.07.2018 Fujitsu выпустила новую систему хранения для архивирования данных Eternus CS8050 NAS 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
26.05.2017 Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра» 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
07.12.2016 DSCon заключила партнерское соглашение с Panasas 1

Публикаций - 109, упоминаний - 123

Microsoft Windows Server Message Block и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25291 15
SAS Institute 1038 14
Dell EMC 5101 12
Broadcom - VMware 2506 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 8
Intel Corporation 12565 7
Oracle Corporation 6888 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 4
Apple Inc 12677 4
IBM - International Business Machines Corp 9561 4
HP Inc. 5766 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 4
Red Hat 1346 4
OpenText - Micro Focus - Novell 873 4
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 3
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 3
NetApp - Network Appliance 648 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
LG Electronics 3680 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 3
AMT Group - АМТ-Груп 350 3
Google LLC 12304 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 2
VDURA - Panasas 7 2
Orion soft - Орион софт - 217 2
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 2
Softline - Софтлайн 3305 2
AMD - Advanced Micro Devices 4483 2
Т-Платформы - T-Platforms 400 2
Citrix Systems 841 2
Fujitsu 2066 2
Xerox - The Haloid Company 1155 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 188 2
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Газинвестбанк КБ 2 1
Хлебозавод №28 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Volvo Cars 259 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 406 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 3
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 256 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 4
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 111 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 59
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 264 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 45
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 31
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 28
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 891 27
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 22
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 21
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3551 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 17
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 15
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 13
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 441 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 11
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 498 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 11
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 530 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 10
Linux OS 10972 35
Microsoft Windows 16395 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1545 13
Samba 154 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 10
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3055 8
Google Android 14758 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1787 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2069 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 5
Apple macOS 2268 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1401 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 5
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 201 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 4
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 4
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 39 4
Intel x86 - архитектура процессора 1987 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 4
Google Cloud Platform - GCP 347 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 188 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 37 3
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 19 3
OpenStack Cinder 15 3
ETegro Fastor - серия СХД 9 3
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 20 3
Google YouTube - Видеохостинг 2905 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7391 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 3
Apple iOS 8294 3
Носаков Василий 12 2
Кадомский Вячеслав 82 2
Дергилёв Никита 44 2
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Евдокимов Максим 27 1
Бараблин Михаил 5 1
Леонов Владимир 17 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Московченко Александр 4 1
Маркевич Кирилл 3 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Кожевников Михаил 25 1
Квашук Сергей 14 1
Гребнев Егор 41 1
Осокина Полина 25 1
Корнетов Игорь 9 1
Орлов Сергей 29 1
Бедеров Игорь 87 1
Болотнов Вадим 4 1
Волчанинов Леонид 11 1
Матюшонок Ирина 7 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Ступаченко Роман 2 1
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
Бабков Виктор 4 1
Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Шатров Дмитрий 1 1
Zamarian Dario - Замарьян Дарио 2 1
Зарубин Михаил 1 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Готсданкер Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 6
Европа 24658 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Китай - Сычуань 96 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Дания - Королевство 1318 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Россия - ЮФО - Севастополь 583 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1436 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 999 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Бельгия - Брюссель 237 1
Куба - Республика 395 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3182 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1757 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Infosan 75 1
vTuner Internet Radio 5 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
ZDnet 662 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
HFS Research 49 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
Gartner - Гартнер 3615 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще