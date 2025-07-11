«Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных (СХД) Inferit FS2240. Совместное использование продуктов позволит российским компаниям создавать ИТ-инфраструктуры на отечественном оборудовании и ПО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В ходе тестирования платформы виртуализации zVirt версии 4.3 на сервере Inferit RS224 R1G3D32RU с СХД Inferit FS2240 были успешно пройдены все пункты программы и методики испытаний (ПМИ). Физическое оборудование подтвердило свою корректную и стабильную совместную работу в качестве аппаратной платформы для системы виртуализации.

Совместимость zVirt с серверным оборудованием и СХД Inferit расширяет возможности использования платформы в составе полностью импортонезависимых ИТ-инфраструктур, которые соответствуют требованиям безопасности и импортозамещения.

Платформа защищенной виртуализации zVirt, разработанная Orion soft, реализует уже 95% необходимой базовой функциональности VMware vSphere. Она позволяет из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. Платформа в том числе предоставляет инструменты для построения катастрофоустойчивости, виртуализации сетей, микросегментации, работы с SDS, миграции виртуальных машин с VMware без простоя. zVirt обладает инсталляционной базой более чем 12 тыс. хостов и базой из более чем 430 заказчиков.

Inferit RS224 R1G3D32RU — это российский сервер промышленного уровня, построенный на процессорах Intel Xeon Scalable третьего поколения с сокетом 2хLGA 4189 и TDP до 270 ВТ и сертифицированный в реестре Минпромторга. Он оптимизирован под задачи виртуализации и работу с большими данными и высоконагруженными приложениями. Благодаря широким возможностям масштабирования подходит для государственных заказчиков и бизнеса.

Inferit FS2240 — all-flash система хранения данных корпоративного уровня, обеспечивающая высокую отказоустойчивость, масштабируемость и поддержку приложений для хранения и обработки структурированных и неструктурированных данных и протоколов FC, iSCSI, NFS, CIFS. Система подходит для централизованного управления различными бизнес-нагрузками. Ключевые компоненты имеют симметричную модульную конструкцию с полным резервированием, что гарантирует непрерывное обслуживание данных на предприятиях.

«Проверенная совместимость нашей платформы виртуализации с серверами и СХД “Инферит” позволит заказчикам быть уверенными в надежности работы инфраструктуры, построенной на данном стеке, и ускорить переход на российские решения. zVirt также совместима с ОС “МСВСфера” производства “Инферит”. Мы продолжаем развивать сотрудничество, чтобы предоставить компаниям эффективные и оптимальные по затратам ресурсов сценарии миграции на отечественные решения», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Платформа zVirt отлично дополняет серверы и СХД “Инферит”, создавая основу для защищенной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что это решение будет востребовано в системах электронного документооборота, государственных информационных системах, в центрах обработки данных и в других организациях при решении таких задач, где критична производительность и соответствие требованиям регуляторов», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».