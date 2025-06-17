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Московченко Александр


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
18.10.2019 «Техносерв» представил платформу промышленного интернета вещей Winnum 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Московченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 3
Winnum - Signum - Сигнум 12 3
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Microsoft Corporation 24884 1
Schneider Electric 580 1
DigitalOcean 30 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 368 1
Балт-Систем 2 1
Shimaden 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1102 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1422 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5901 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 149 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1009 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6139 1
Fog computing - Туманные вычисления 8 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 13 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3738 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2240 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 120 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 461 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4185 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4202 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 246 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 1
ASCII - American standard code for information interchange 51 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 932 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 54 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 101 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 67 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 145 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1624 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 1
Winnum Platform 7 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 22 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 208 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 1
Шуравин Андрей 9 2
Шакирзянов Ренат 2 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 2
Энергетика - Energy - Energetically 5261 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1442 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2544 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2827 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1001 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 315 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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