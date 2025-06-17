Получите все материалы CNews по ключевому слову
Московченко Александр
УПОМИНАНИЯ
Московченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
|Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
|Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
|Шуравин Андрей 9 2
|Шакирзянов Ренат 2 1
|Блинов Михаил 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.