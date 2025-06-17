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Шакирзянов Ренат
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» 1
|04.07.2016
|RedSys о переходе на новую версию СМЭВ 3.х 1
Шакирзянов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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