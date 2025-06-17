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Шакирзянов Ренат


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» 1
04.07.2016 RedSys о переходе на новую версию СМЭВ 3.х 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шакирзянов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 61 1
Winnum - Signum - Сигнум 12 1
RedSys - РедСис 74 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 53 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4196 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 704 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5901 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 922 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4202 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 615 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Oracle Java - язык программирования 3165 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 126 1
Apache Camel 73 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 287 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Сударкин Евгений 28 1
Московченко Александр 4 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 952 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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