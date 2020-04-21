«Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака»

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о разработке и выводе на рынок услуги «Промышленный интернет вещей из облака», которая предназначена для облачного мониторинга разнопланового оборудования и технологических процессов.

Промышленный интернет вещей (IIoT) – это платформа, которая обеспечивает обмен данными между физическими машинами и цифровыми устройствами с последующей интеллектуальной обработкой этих данных. Компании используют IIoT-платформы для удаленного мониторинга, контроля на производстве, анализа изменений и внедрении изменений в производство на основе полученных данных.

Услуга «Промышленный интернет вещей из облака» предоставляется из собственного облака «Техносерва» – облачной платформы «Техносерв Cloud». Она ориентирована на потребности предприятий различных секторов промышленности, энергетики, нефтедобычи и сельского хозяйства.

Сервис позволяет организовать автоматизированный сбор данных от устройств или производственного оборудования и их последующую обработку на облачной платформе. При этом спектр решаемых задач очень широк и зависит от выбора заказчика: мониторинг действий персонала или загруженности производства с выявлением его узких мест, дистанционная диагностика технического состояния оборудования и его ошибок, отслеживание фактического количества произведенной продукции, анализ технологического процесса и выявление необходимости его оптимизации, цифровой двойник производства.

Качество и объективность получаемых данных (сигналов с оборудования) обеспечиваются отсутствием оператора и человеческого фактора, а также возможностью принимать любые сигналы и применять в их обработке очень широкий спектр алгоритмов. Дополнительными преимуществами являются возможности диагностики и анализа через создание алгоритмов проверки и запуск диагностических программ.

Сервис «Промышленный интернет вещей из облака» организован на базе универсальной программной платформы Winnum. Она обеспечивает интеллектуальную среду для создания и последующей отладки приложений: модули для подключения устройств, защищенное облако, платформу для подключения пользователей, а также готовые к использованию отраслевые решения и библиотеки разработчика (SDK).

«Платформа Winnum позволяет компании самостоятельно, даже без привлечения программистов, создавать собственные уникальные решения под свои потребности и выходить на уровень "умного производства", обеспечивая уникальные сроки возврата инвестиций – в 2018 г. средний срок окупаемости составил два месяца. Также существенно упрощает процедуру подключения поддержка платформой всех известных контроллеров (Siemens, Heidenhain, Fanuc, Haas, Mazak, Mitsubishi, "Балт-систем", Schneider Electric, Shimaden, Omron и др.) и основных промышленных протоколов. При этом оборудование, не оснащенное собственными контроллерами, может быть подключено с использованием коммуникационного модуля Winnum Hardware OE, а для редких систем при вводе в эксплуатацию мы обеспечим индивидуальную поддержку», – сказал Александр Московченко, директор по развитию Winnum.

Для подключения к облачной платформе предприятию необходимо развернуть на своих мощностях сервер Winnum Connector, обеспечивающий механизм «туманных вычислений», и выполнить физическое подключение к нему оборудования по технологической сети по протоколу Ethernet. При этом подключиться можно как через доступные интерфейсы RS-232/485, MPI/PROFIBUS с использованием специального Ethernet-шлюза, так и промышленных протоколов (ModBus RTU/ASCII/TCP, OPC DA/UA). Сервер Winnum Connector должен быть сконфигурирован для доступа к облачной платформе через интернет. Для защиты этого интернет-соединения может быть использован один из встроенных алгоритмов шифрования, в том числе и ГОСТ.

Каждый пользователь имеет личный кабинет, в котором может на основе готовых модулей формировать необходимое ему решение самостоятельно или с привлечением эксперта компании «Техносерв».

«Благодаря нашему новому облачному сервису любое предприятие сможет быстро организовать у себя IIoT-сеть. По нашим оценкам, в среднем потребуется примерно 5 дней на подключение одного цеха. Дополнительным преимуществом использования SaaS-решения из облака станет защищенность, упрощение финансирования проекта благодаря переводу CAPEX-затрат в OPEX и возможность отказаться от использования сервиса в любой момент без существенных финансовых потерь, – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера "Техносерв Cloud". – Отправив запрос через форму на сайте, вы сможете ознакомиться с возможностями программной платформы Winnum, получить консультацию специалиста в подборе оптимальной конфигурации под ваши задачи, профессиональную помощь при развертывании и настройке решения, а также поддержку во время проведения опытно-промышленной эксплуатации».

«IoT – очень перспективное направление: по оценкам аналитиков количество подключений к IoT вырастет к 2025 г. до 25-41 млрд в мире. Российский рынок уже по итогам прошлого года показал прирост на 8,3%, по данным IDC, а к следующему году его рост прогнозируется с еще более существенными темпами, учитывая заинтересованность крупнейших игроков. Наш опыт это подтверждает: по сравнению с прошлым годом, интерес наших клиентов к решениям IIoT вырос более чем на 12%, – сказал Андрей Шуравин, директор центра отраслевой экспертизы ГК "Техносерв". – При подготовке решения к эксплуатации важнейшей задачей для нас было обеспечить его универсальность и возможность подключения предприятий различных отраслей, то есть предоставить нашим клиентам мощный и современный инструмент для цифровизации их производственных процессов. Поэтому в качестве основы мы выбрали решение своего технологического партнера Winnum».