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Siemens Simatic Profibus открытая промышленная сеть


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Северсталь» представила прототип открытого программного ПЛК 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
01.11.2024 В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
20.07.2020 Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности 1
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
30.11.2017 Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий 1
14.02.2017 Решение Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой по протоколу HART 1
07.06.2013 Пример решения: Тесты АСУ ТП позволяют избежать реальной угрозы 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
19.07.2012 «Лаборатория Касперского» разрабатывает собственную ОС 1
06.12.2010 Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения 1
06.10.2010 Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей 1
03.08.2010 Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus 1
29.07.2010 Control Techniques предлагает новые устройства плавного пуска Digistart 1
22.06.2010 АСУ ТП Experion от Honeywell упрощает управление открытыми системами на промышленных предприятиях 1
19.11.2007 ИВК выпустила новые промышленные компьютеры 1
24.05.2007 ТЭЦ «Полюс» построила единую АСУ ТП 1
13.02.2001 "Родник Софт" объявила о начале поставок решений на базе шины Profibus DP 1
19.04.2000 АО "Мосэнерго" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС), разработанную РТСофт 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Siemens и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 287 4
Ростех - Автоматика Концерн 1673 4
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Schneider Electric 580 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 2
Siemens AG - Siemens Group 2604 2
Базальт СПО - BaseALT 703 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Информзащита 791 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Родник Софт 26 1
Moxa - Моха 34 1
JUNG 17 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Winnum - Signum - Сигнум 11 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Honeywell - Saia Burgess Electronics - Saia Burgess Controls AG - SBC Rus - Сайа Бургесс Контролз Рус 12 1
Балт-Систем 2 1
Shimaden 2 1
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ПроСофт - ProSoft 78 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Нефтеавтоматика 5 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
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Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
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Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Экспотроника ВК 40 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Россети Ленэнерго 1700 1
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