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«Северсталь» представила прототип открытого программного ПЛК

«Северсталь» представила прототип открытого программного программируемого логического контроллера (ОППЛК) собственной разработки. Импортонезависимое решение было продемонстрировано на стенде компании на макете конвейера, который управлялся контроллером. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Программный, или виртуальный ПЛК – это один из ключевых узлов открытой АСУТП. Программный контроллер позволяет обрабатывать сигналы с датчиков и управлять производственным процессом. Эксперты «Северстали» разрабатывают ОППЛК и среду разработки к нему в рамках перечня, сформированного участниками межотраслевой рабочей группы по созданию открытой АСУТП. Решение имеет открытый исходный код, который будет доступен производителям бесплатно. Для тестирования прототипа используются готовые аппаратные платформы, разработанные отечественными вендорами, а также собственная платформа «Северсталь». В контроллере используется плата также российской компании.

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Импортонезависимость

Кроме того, в рамках работ по импортозамещению контроллера Siemens «Северсталь» разработала прототип коммуникационного модуля Profibus на отечественном микроконтроллере Амур. Это позволит предприятиям заменить ПЛК Siemens и перейти на управление оборудованием с помощью коммуникационного модуля «Северсталь», что сократит затраты и время при переходе на отечественные программно-аппаратные комплексы.

«Пилотное внедрение ОППЛК на собственных площадках компании начнется в 2026 г. Разработка стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с участниками рабочей группы: обсудив требования к компонентам, мы создаем полноценный продукт, полностью соответствующий запросу промышленности. Мы стремимся сделать открытую платформу и готовы к сотрудничеству с другими вендорами для тестирования нашего контроллера на их платформах. Мы также изучаем возможность выпуска аппаратной платформы или коробочных решений как для внутреннего использования, так и внешних продаж в будущем», – сказал руководитель кластера «Индустриальные процессы» Евгений Маслов.

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