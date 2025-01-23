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Маслов Евгений



23.01.2025 «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами 1
03.10.2024 «Северсталь» разрабатывает прототип открытого программируемого контроллера 1
09.07.2024 Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин» 1
08.08.2022 Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Маслов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 63 1
Telegram Group 1988 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3852 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1227 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Костюшкин Станислав 1 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1676 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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