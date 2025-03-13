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БАРС Груп Analytic Workspace AW BI ОСТ

БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ

AW BI — это система для анализа данных, которая включена в реестр российского программного обеспечения. Она объединяет аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse, инструменты для сбора и обработки данных ETL/ELT, прогнозирование с помощью машинного обучения (ML-прогнозирование) и настраиваемую по запросу визуализацию данных.

 

 

 

"ДО И ПОСЛЕ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗКИ AW BI + ML. КАК РАЗНЫЕ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AW BI И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. И У КОГО ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ" Юлия Хорошутина, Руководитель направления развития BI-системы Analytic Workspace, данные 2024 года

 

 


13.03.2025 Ramax и AW BI стали стратегическими партнерами по бизнес-аналитике 1
27.01.2025 Компания «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнерами 3
23.01.2025 «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами 3
28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
20.12.2024 Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace 2
23.05.2024 «Барс Груп» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика» 2
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 2
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня 6
28.10.2022 Облачная платформа Cloud поможет клиентам сервиса Analytic Workspace оптимизировать работу с данными 3
14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 2
11.07.2022 BI-инструмент Analytic Workspace совместим с «Ред ОС» 1
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 1
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1

Публикаций - 16, упоминаний - 31

БАРС Груп и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 547 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 2
Ред Софт - Red Soft 749 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Qlik - QlikTech 160 2
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Ланит - Норбит - Norbit 372 2
Luxms 84 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 109 2
БиАЙ Про 3 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Telegram Group 2088 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
8343 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
ИИ-Технологии 120 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 281 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Softline - Софтлайн 2888 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 11 1
Haulmont - Хоулмонт 113 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
АйТи 1376 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Ramax - Рамакс 117 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 2
Федеральное казначейство России 1792 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 317 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3380 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4801 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5423 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 6
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 345 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 2
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SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6355 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7546 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2813 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 501 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 131 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 537 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 84 1
БАРС.Alpha BI 39 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 986 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 2
Softline - Polymatica Dashboards 34 2
Luxms BI 80 2
FanRuan - FineBI 19 2
PIX BI 55 2
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 2
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 2
БиАй Про - Modus BI 8 2
Linux OS 10100 1
Microsoft Office Excel 1209 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUp.Access Manager 24 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 46 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 648 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 998 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Rakuten Viber 630 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
Обращения граждан 229 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1647 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 34 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 74 1
Python - высокоуровневый язык программирования 962 1
Райманов Ильдар 3 3
Греков Михаил 3 3
Рустамов Рустам 423 2
Младшев Анатолий 13 2
Маслов Евгений 5 2
Ибрагимов Рустем 21 1
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Лобоцкий Михаил 11 1
Хайруллин Айдар 1 1
Карапузов Алексей 20 1
Ульянов Николай 113 1
Шадаев Максут 1024 1
Александров Александр 72 1
Семенов Александр 151 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

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