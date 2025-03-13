БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ

AW BI — это система для анализа данных, которая включена в реестр российского программного обеспечения. Она объединяет аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse, инструменты для сбора и обработки данных ETL/ELT, прогнозирование с помощью машинного обучения (ML-прогнозирование) и настраиваемую по запросу визуализацию данных.

"ДО И ПОСЛЕ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗКИ AW BI + ML. КАК РАЗНЫЕ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AW BI И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. И У КОГО ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ" Юлия Хорошутина, Руководитель направления развития BI-системы Analytic Workspace, данные 2024 года