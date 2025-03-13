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БАРС Груп Analytic Workspace AW BI ОСТ
AW BI — это система для анализа данных, которая включена в реестр российского программного обеспечения. Она объединяет аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse, инструменты для сбора и обработки данных ETL/ELT, прогнозирование с помощью машинного обучения (ML-прогнозирование) и настраиваемую по запросу визуализацию данных.
"ДО И ПОСЛЕ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗКИ AW BI + ML. КАК РАЗНЫЕ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AW BI И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. И У КОГО ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ" Юлия Хорошутина, Руководитель направления развития BI-системы Analytic Workspace, данные 2024 года
БАРС Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Райманов Ильдар 3 3
|Греков Михаил 3 3
|Рустамов Рустам 423 2
|Младшев Анатолий 13 2
|Маслов Евгений 5 2
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Хайруллин Айдар 1 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Ульянов Николай 113 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Александров Александр 72 1
|Семенов Александр 151 1
|Булгаков Кирилл 106 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Морозов Алексей 55 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 141 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Спирин Антон 64 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Зудин Сергей 4 1
|Карпов Роман 62 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 103 1
|Долгов Александр 33 1
|Рожков Роман 1 1
|Сергеева Наталья 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
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