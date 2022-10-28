Облачная платформа Cloud поможет клиентам сервиса Analytic Workspace оптимизировать работу с данными

Сервис Analytic Workspace теперь использует услуги провайдера IaaS/PaaS- и AI/ML-сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии»)». В рамках сотрудничества подключены аналитические сервисы платформы Advanced компании Cloud для эффективной работы BI-системы Analytic Workspace, благодаря чему качество предоставляемых клиентам услуг повысилось, а запуски проектов заказчиков стали более быстрыми.

«Мы делаем наш продукт на базе современных технологий, предлагая государственным и коммерческим заказчикам инструменты полного цикла работы с данными. Фактически руководители получают возможность быстро и точно реагировать на изменения и выбирать перспективный вектор развития для компании. Мы уверены в гибкой масштабируемой вычислительной инфраструктуре Cloud и безопасности данных наших клиентов», – сказал Ильдар Райманов, директор направления BI Analytic Workspace.

Платформа Advanced поможет клиентам сервиса Analytic Workspace снизить трудозатраты на поддержку и обслуживание инфраструктуры. Они получат возможность проводить оплату по факту потребления без капитальных вложений, а также смогут гибко масштабировать компоненты системы, развивать платформы данных с помощью высокотехнологичных облачных сервисов и реализовывать задачи в области data mining (интеллектуальный анализ данных, выявление скрытых полезных фактов и связей в крупных массивах информации).

«Нам интересно развивать цифровые инструменты партнёров и повышать качество их услуг — в этом мы видим миссию Cloud как ведущего российского провайдера облачных услуг. Мы рады, что такое технологическое партнерство смогло расширить работу российской BI-системы и упростило работу с данными при помощи нашего облака. Думаю, впереди нас ждут новые вызовы и интересные кейсы с использованием облачных технологий», – сказал Михаил Лобоцкий, директор по продуктам Cloud.

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Платформа Advanced компании Cloud – это более 50 облачных сервисов. С помощью платформы Advanced можно создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования: от простых и надежных систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.