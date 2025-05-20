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AW BI укрепляет позиции в EdTech: «Нетология» и Stepik включили BI-систему в свои программы

BI-платформа AW BI продолжает расширять свое присутствие в сфере онлайн-образования. Вебинар по работе с BI-системой включен в программу модуля «Основы аналитики и аналитическое мышление» «Нетологии», а экспресс-курс по AW BI на Stepik теперь сопровождается официальным сертификатом от платформы, помимо внутреннего документа от AW BI. Об этом CNews сообщили представители AW BI.

Ранее BI-система AW BI использовалась в «Нетологии» в формате отдельных мастер-классов, а теперь стала частью учебной программы. Это позволяет слушателям глубже познакомиться с возможностями отечественной BI-системы и освоить практические навыки в рамках базового модуля по аналитике.

Курс «BI-аналитик Express: с нуля до готового дашборда за два часа», размещенный на Stepik, доступен бесплатно и демонстрирует высокую вовлеченность: более двух тыс. слушателей и рейтинг 4,9 из пяти. Он охватывает ключевые навыки по работе с BI: визуальная аналитика, фильтрация, построение панелей и настройка виджетов.

«Мы последовательно развиваем образовательное направление AW BI и стремимся сделать обучение простым и доступным для всех. Поддержка со стороны Stepik и «Нетологии» помогает нам расширять аудиторию и давать пользователям возможность уверенно осваивать BI-инструменты. В этом году мы готовим новые обучающие материалы, они также будут бесплатными и доступны всем желающим», — сказал Михаил Греков, директор по развитию AW BI.

AW BI активно развивает образовательное направление: регулярно проводит вебинары, выпускает методические материалы и готовит новые бесплатные курсы для начинающих и продвинутых пользователей.

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