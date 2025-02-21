Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169213
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25146
Персоны 72235
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Stepik.org образовательный портал


Stepik — это бесплатная образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов, которая предоставляет бесплатные курсы в открытом доступе


21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI 1
30.05.2024 Robin выпустила обновление образовательных курсов по роботизации 1
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
29.08.2022 Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 2
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
30.08.2016 В России появится онлайн-магистратура по биоинформатике на образовательной платформе Stepik 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Stepik.org и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10289 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 3
Yandex - Яндекс 7420 2
Microsoft Corporation 24667 1
8267 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Крок - Croc 1777 1
Intel Corporation 12218 1
Ростелеком 9748 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Adobe Figma 42 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
Fairwaves 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 1
МегаФон 8947 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 242 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 188 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 384 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Альфа-Банк 1778 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1357 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 70 1
Совкомбанк ПАО 258 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1748 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1769 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3065 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 66 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7635 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2189 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2950 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 647 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2681 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3348 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14447 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1320 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2908 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 1
C/C++ - Язык программирования 765 3
Samsung Bootcamp - образовательная программа 2 2
Яндекс.Практикум 55 2
Boomstarter Network 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Linux OS 10019 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Kaspersky OS 125 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Adobe Photoshop 764 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Apple iOS 7843 1
Яндекс.Маркет 950 1
Google Android 14063 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 78 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 29 1
Microsoft Office Word 777 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 2
Игнатов Сергей 47 1
Сильвестров Алексей 1 1
Бочарников Дмитрий 1 1
Зуев Евгений 4 1
Янина Анастасия 1 1
Суворов Роман 2 1
Суворов Андрей 45 1
Решетин Олег 42 1
Лифанов Александр 1 1
Ковязин Александр 1 1
Вяххи Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3970 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1786 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - СФО - Новосибирск 4327 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5194 1
Европа 21808 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1470 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1626 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Энергетика - Energy - Energetically 5121 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 917 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 58 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 39 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Образование в России 2215 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1086 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4020 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10997 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5169 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2914 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Пропаганда и агитация 192 1
Физика - Physics - область естествознания 2653 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Samsung Research 18 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 102 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 6 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Computer Science Center 6 1
Samsung IT Школа 11 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
День молодёжи - 27 июня 904 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще