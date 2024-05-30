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Robin выпустила обновление образовательных курсов по роботизации

SL Soft обновила бесплатные образовательные онлайн-курсы по роботизации бренда Robin. Компания расширила и доработала все модули, а также предоставила доступ к специализированным блокам для аналитиков и разработчиков. Обучение проходит на платформе Stepik.

Образовательная программа Robin состоит из нескольких модулей, разбитых по уровням подготовки учащихся. Новичкам подойдет курс по основам интеллектуальной автоматизации, более опытным — базовая и продвинутая программы. Например, научиться управлять проектами по роботизации можно на одноименном курсе, а новые специализированные модули помогут разработчикам разобраться в более сложных темах.

Первый курс Robin, посвященный основам роботизации, также подойдет тем, кто хочет выбрать платформу для автоматизации своей компании. Спикеры познакомят слушателей с платформой Robin, а также дадут базовые знания об RPA-решениях, инструментах интеллектуальной автоматизации и гиперавтоматизации.

На базовом и продвинутом курсах можно научиться самим собирать программных роботов с помощью No-Code- и Low-Code-режимов. Они предназначены для бизнес-аналитиков и ИТ-специалистов, однако доступны всем желающим. Для участников этих программ использование платформы Robin бесплатно. Чтобы завершить обучение, необходимо пройти сертификационные тесты.

Следующий уровень — курс Robin об управлении проектами по роботизации. Это единственное доступное в России обучение на подобную тему. В него включен полный набор прикладных инструментов, что помогает понять все этапы внедрения программных роботов — от поиска и оценки процессов для автоматизации до сдачи робота в эксплуатацию.

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Вместе с тем Robin представляет новые специализированные образовательные модули, которые станут неотъемлемой частью подготовки разработчиков. Участники научатся использовать конструктор процессов, настраивать оркестратор и применять ИИ-компоненты. Для более глубокого погружения в тему были добавлены узконаправленные курсы, они помогут изучить частные случаи применения роботов — например, автоматизацию рутинных операций с документами MS Word с помощью платформы Robin.

«Интерес к разработке программных роботов постоянно растет — уже более 4,5 тыс. человек прошли курсы Robin. Такое внимание обусловлено легкостью разработки роботов, а также относительно низким порогом входа в профессию разработчика программных роботов и бизнес-аналитика, — отметил Александр Ковязин, руководитель образовательных программ Robin компании SL Soft. — Мы хотим сделать информацию о технологиях RPA и интеллектуальной автоматизации максимально доступной, поэтому в течение следующих двух месяцев добавим еще около 10 бесплатных курсов».

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