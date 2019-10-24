Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов

Московский исследовательский центр Samsung подвел итоги бесплатной образовательной программы Samsung Compiler Bootcamp. Занятия в рамках курса проходили с 30 сентября по 18 октября 2019 г. Преподавателями программы Samsung Compiler Bootcamp выступили опытные разработчики и эксперты исследовательского центра Samsung в Москве и университета Иннополис.

В программе Samsung Compiler Bootcamp приняли участие студенты старших курсов и выпускники ведущих российских вузов, в том числе МГТУ им. Баумана, МГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ, МИСиС, РТУ МИРЭА. Из более 100 человек, подавших заявки на участие, по результатам онлайн-теста по программированию на языке C++ было отобрано 16 молодых специалистов, которые поделили на четыре команды.

В течение трех недель участники программы знакомились со всеми практическими аспектами создания компиляторов: от лексического анализа до оптимизации и генерации целевого кода. Помимо этого, на лекциях рассматривали вопросы, связанные с архитектурой современных систем компиляции и интерпретации, включая концепцию виртуальной машины, а также архитектуру поддержки времени выполнения.

Курс Samsung Compiler Bootcamp был разработан и проведен профессиональными разработчиками компиляторов: Евгением Зуевым, разработчиком первого отечественного ISO-совместимого компилятора С++, ныне профессором университета Иннополис; Дмитрием Бочарниковым и Сергеем Игнатовым, ведущими разработчиками отдела компиляторов исследовательского центра Samsung в Москве с обширным опытом работы в проектах по созданию компиляторов для языков C/C++, .NET for Tizen, NPU и DSP compiler.

Программа обучения включала девять теоретических лекций и практических семинаров, по завершении обучения в составе команд слушатели разработали компиляторы для полнофункционального языка программирования – динамического, функционального, объектно-ориентированного или императивного, – и в завершение курса провели презентации проектов. Лучшим проектом был признан компилятор динамического языка. Все выпускники курса получили возможность пройти техническое интервью на позиции в команде разработчиков компиляторов московского исследовательского центра Samsung.

«Samsung активно развивает свое портфолио исследовательских центров и центров искусственного интеллекта во всем мире, в том числе в России. Помимо научной работы, исследовательское подразделение Samsung активно занимается образовательными инициативами. Такие программы как Samsung Compiler Bootcamp одновременно помогают компании находить новых талантливых сотрудников из числа молодых специалистов, и развивать научно-исследовательское сообщество в целом», – сказал Джин Ук Ли (Jin Wook Lee), генеральный директор Samsung Research Russia.

Исследовательский центр Samsung в Москве на постоянной основе реализует множество образовательных инициатив, среди которых ежегодная студенческая летняя школа по машинному обучению Samsung AI Bootcamp, курс “NLP & Deep Learning” в МГУ, бесплатный онлайн курс «Нейронные сети и компьютерное зрение» на образовательной платформе Stepik.org. Совместно со штаб-квартирой Samsung Electronics по странам СНГ российский исследовательский центр Samsung развивает федеральные социально-образовательные программы «IT-школа Samsung» (с 2014 г.) и «ИТ-академия Samsung» (с 2017 г.). В 2019 г. в 40 российских городах тысячи студентов и школьников получили возможность бесплатно пройти обучение по наиболее востребованным ИТ-курсам. Успешный опыт реализации программ тиражирован в странах СНГ.