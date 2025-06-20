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Samsung Innovation Campus SIC IoT Академия Samsung IT Академия Samsung
Программа «IT Академия Samsung» реализуется с 2017 года как часть глобальной инициативы Samsung Innovation Campus – это долгосрочный бесплатный социально-образовательный проект компании Samsung Electronics по обучению будущих специалистов в самых востребованных областях IT: искусственный интеллект, интернет вещей, мобильная разработка, а также большие данные. Разработанные специалистами Samsung учебные треки «IT Академии Samsung» построены на освоении востребованных практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники «IT Академии Samsung» самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung.
УПОМИНАНИЯ
Samsung Innovation Campus и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10390 11
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
|МегаФон 9346 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 3
|Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 9 1
|Певнев Сергей 20 7
|Юн Светлана 3 3
|Волкова Татьяна 4 3
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 2
|Овчинников Алексей 3 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Хасьянов Айрат 3 1
|Сафиуллин Марат 2 1
|Ельцин Борис. 93 1
|Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
|Кропачев Николай 4 1
|Кошель Алексей 1 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Исмагилов Булат 1 1
|Игнатов Сергей 57 1
|Сильвестров Алексей 1 1
|Бочарников Дмитрий 1 1
|Зуев Евгений 4 1
|Янина Анастасия 1 1
|Суворов Роман 2 1
|Золотарев Сергей 12 1
|Тутаев Михаил 53 1
|Рогалев Николай 28 1
|Епифанов Егор 1 1
|Крутских Владислав 3 1
|Samsung Research 18 4
|Berg Insight 19 1
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