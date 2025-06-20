Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung

Программа «IT Академия Samsung» реализуется с 2017 года как часть глобальной инициативы Samsung Innovation Campus – это долгосрочный бесплатный социально-образовательный проект компании Samsung Electronics по обучению будущих специалистов в самых востребованных областях IT: искусственный интеллект, интернет вещей, мобильная разработка, а также большие данные. Разработанные специалистами Samsung учебные треки «IT Академии Samsung» построены на освоении востребованных практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники «IT Академии Samsung» самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung.