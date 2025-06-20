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Samsung Innovation Campus SIC IoT Академия Samsung IT Академия Samsung

Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung

Программа «IT Академия Samsung» реализуется с 2017 года как часть глобальной инициативы Samsung Innovation Campus – это долгосрочный бесплатный социально-образовательный проект компании Samsung Electronics по обучению будущих специалистов в самых востребованных областях IT: искусственный интеллект, интернет вещей, мобильная разработка, а также большие данные. Разработанные специалистами Samsung учебные треки «IT Академии Samsung» построены на освоении востребованных практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники «IT Академии Samsung» самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung. 

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Samsung Innovation Campus запускает курсы по искусственному интеллекту и интернету вещей в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова 1
01.10.2024 Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ 1
16.01.2024 В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 3
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 3
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 2
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 3
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде 4
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 4
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 3
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 3
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ 2

Публикаций - 12, упоминаний - 30

Samsung Innovation Campus и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10390 11
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
МегаФон 9346 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 3
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 9 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1685 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1737 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 2
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
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Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 119 1
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