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Крутских Владислав


21.03.2025 В МЭИ разработали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G связи 1
01.10.2024 Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ 1
29.03.2024 В НИУ «МЭИ» разработана интеллектуальная облачная система учета и контроля оборудования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крутских Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9056 1
Samsung Electronics 10310 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1668 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5834 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9820 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10191 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5380 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 462 1
Оповещение и уведомление - Notification 4731 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2008 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4343 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 589 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
Рогалев Николай 27 3
Епифанов Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7104 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 53 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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