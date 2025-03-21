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В МЭИ разработали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G связи

Ученые НИУ «МЭИ» создали новый узел для перехода между металлическими и полуэкранированными диэлектрическими волноводами. Этот узел помогает преобразовывать электромагнитные волны с минимальными потерями энергии. В основе работы лежат свойства металлов и диэлектриков. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Разработку использовали для улучшения сетей связи пятого поколения (5G), где важны высокая скорость и качество передачи данных. Узел сочетает лучшие качества металлических и диэлектрических волноводов, уменьшая вес и размеры устройств. Эта технология будет полезна в телекоммуникациях, космосе и робототехнике — везде, где важна передача данных, радиолокация и навигация. Она поможет улучшить сигнал и снизить производственные затраты благодаря возможность использования 3D-печати.

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МЭИ
В МЭИ разработали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G связи

«Нашим ученым удалось создать уникальную конструкцию волноводного перехода, которая обеспечивает высокие характеристики устройств СВЧ техники и опирается на передовые разработки отечественной науки. Разработанный узел предназначен для интеграции новой волноводной технологии в устройства радиоэлектронной промышленности России», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Широкое применение новой разработки повысит эффективность сетей 5G-связи и спутникового оборудования, работающего на высоких частотах. Это важный шаг к созданию российских технологий для связи в устройствах 5G, интернете вещей и системах автоматизации.

Волноводный переход для устройств техники СВЧ разработан сотрудниками кафедры основ радиотехники НИУ «МЭИ» под руководством к. т. н., доцента Владислава Крутских.

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