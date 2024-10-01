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Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ

30 сентября 2024 года в НИУ «МЭИ» прошла защита выпускных проектов третьего набора ИT Академии Samsung по треку «Интернет Вещей». В этот раз в проекте приняли участие два института НИУ «МЭИ»: институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова и Инженерно-экономический институт. Результаты защиты проектов подтвердили высокий уровень и квалификацию студентов в области ИT и «Интернета вещей». Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Традиционно активную роль при разработке индивидуальных заданий для участников академии выполняли специалисты ИT-отрасли из компании ПАО «Мегафон». По итогам презентации проектов на межвузовский этап конкурса «ИT Академии Samsung» была отобрана работа студента Егора Епифанова «Робот-транспортировщик для складских помещений», выполненная под руководством доцента кафедры основ радиотехники Владислава Крутских.

«Взаимодействие НИУ «МЭИ» и «ИT Академии Samsung» является стратегически важным шагом в развитии прикладного знания в области облачных решений и автоматизации широкого диапазона сфер жизнедеятельности человека. Рабочие встречи со специалистами ИT Академии Samsung и других передовых ИT компаний способствуют поиску решений для промышленных, социальных и экономических задач страны. Такой формат обучения интересен студентам и способствует оптимизации промышленных технологических процессов в рамках программ цифровизации экономики России», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

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Обучение базовым навыкам и их последующее совершенствование при подготовке выпускного проекта позволяет обучающимся получить бесценный практический опыт и знания о работе передовых промышленных микроконтроллеров. Концепция и педагогическая практика Samsung Electronics встроилась в учебный процесс на институте радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова НИУ «МЭИ» и постепенно распространяется на других институтах.

«В этом году были продемонстрированы интересные темы проектов, направленные на автоматизацию промышленной отрасли с использованием беспроводных и облачных технологий. Радует, что в течение трех лет работы проекта в НИУ «МЭИ» подключаются студенты разных институтов и специальностей. В этом году заметили новинку — интерес начальных курсов к участию в проектной деятельности Samsung Inovation Campus. Это помогает ребятам с первых курсов изучать проблематику их исследований во время обучения и думать не только о технической и научной ценностях, но и о продуктовой. При этом конструирование беспроводных приборов и облачных систем, которое они изучают в рамках программы, позволяет будущим специалистам получить портфель практических навыков для решения сложных задач электронного приборостроения», — сказала куратор трека «Интернет Вещей» в проекте Samsung Inovation Campus Татьяна Волкова.​

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