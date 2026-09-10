Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200941
ИКТ 15557
Организации 11833
Ведомства 1510
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87771
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1341
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

Кропачев Николай

СОБЫТИЯ


10.09.2026 СПбГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским национальным университетом города Хошимин 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
23.12.2009 Ректорам МГУ и СПбГУ полномочия продлили ещё на 5 лет 1
18.06.2009 HP открыла лабораторию Web 3.0 в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кропачев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

СПбГУ - Невская дельта ИНТЦ 1 1
Samsung Electronics 11111 1
HP Inc. 5907 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3216 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6509 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 13 1
Садовничий Виктор 64 1
Костин Андрей 68 1
Белоусов Игорь 14 1
Певнев Сергей 22 1
Новиков Борис 5 1
Андрюшин Сергей 1 1
Волкова Татьяна 4 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Юн Светлана 3 1
Полутин Владимир 7 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 4
Россия - РФ - Российская федерация 167448 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1787 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 924 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 1
Европа 25008 1
Россия - СФО - Новосибирск 4906 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4505 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2145 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5539 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4650 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1144 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 34 1
Образование в России 2935 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 656 4
Samsung IT Школа 11 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 326 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1248 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще