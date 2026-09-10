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Кропачев Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Кропачев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|СПбГУ - Невская дельта ИНТЦ 1 1
|Samsung Electronics 11111 1
|HP Inc. 5907 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Костин Андрей 68 1
|Белоусов Игорь 14 1
|Певнев Сергей 22 1
|Новиков Борис 5 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Волкова Татьяна 4 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Юн Светлана 3 1
|Полутин Владимир 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.