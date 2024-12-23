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Садовничий Виктор



23.12.2024 МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров 1
28.11.2024 МГУ открыл свои двери для будущих студентов с помощью «МТС Линк» 1
16.06.2023 МГУ переходит на «Мой офис» 1
01.03.2023 Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ 1
30.11.2021 АФК «Система» и МГУ создадут совместный центр проектирования и разработок 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1
13.12.2017 В МГУ разработали и успешно протестировали квантовую телефонию 1
05.06.2017 МГУ им. М.В.Ломоносова и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов» 1
23.11.2016 МГУ нашел 600 млн на апгрейд своего главного суперкомпьютера 1
30.08.2016 Сбербанк, МГУ имени М.В. Ломоносова, Правительство Москвы и Mastercard представили первую многофункциональную кампусную карту 1
11.05.2016 Huawei и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.02.2015 В МГУ состоится V научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли» 1
02.02.2015 В МГУ состоится V научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли» 1
15.04.2014 МГУ и Microsoft объявили о сотрудничестве в сфере Big Data 1
07.04.2014 Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
16.06.2011 Россия ускоряет научные открытия с помощью супервычислений на GPU 1
06.04.2011 Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности 2
10.03.2011 Polymedia организовала интерактивное образовательное пространство для МГУ им. Ломоносова 2
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы 3
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 2
15.11.2010 «Т-Платформы» и МГУ им. Ломоносова объединяют усилия для разработки экзафлопсного суперкомпьютера 1
21.09.2010 Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж 1
23.08.2010 Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше 1
12.05.2010 Декан факультета госуправления МГУ отстранен из-за взятки дочери 1
08.04.2010 В МГУ пройдет форум "Ломоносов-2010" 1
18.03.2010 Подведены итоги первого конкурса работ на соискание премии РАН и НАН Беларуси 1
12.03.2010 Грызлов: суперкомпьютер МГУ станет петафлопсным 1
11.02.2010 Высшее образование: смена парадигмы 1
23.12.2009 Ректорам МГУ и СПбГУ полномочия продлили ещё на 5 лет 1
24.11.2009 Кафедре туризма географического факультета МГУ исполняется 5 лет 1
17.07.2009 «Т-Платформы» вошли в состав Суперкомпьютерного консорциума вузов России 1
16.03.2009 БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова планируют создать научно-образовательный микроспутник 1
04.12.2008 РАН и МГУ подписали с РОСНАНО соглашения о сотрудничестве 1

Публикаций - 60, упоминаний - 68

Садовничий Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 395 8
Microsoft Corporation 24625 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 4
Intel Corporation 12197 3
Цифра ГК 2426 3
Yandex - Яндекс 7340 2
HP Inc. 5685 2
8213 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
РСК ГК - СКИФ 24 2
Ростелеком 9701 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
Потенциал 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Крок - Croc 1777 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
X-Com - Икс ком 138 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Nvidia Corp 3487 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
SAP SE 5277 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
АФК Система ПАО 1797 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
IBM Zurich Research Laboratory 5 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Евросеть 1404 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Геометрия НПО 140 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 3 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 4
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 69 2
СНГС НПО - Унофактор 6 2
Linux OS 9937 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Microsoft Azure 1408 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Яндекс.Просвещение 7 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Smart Notebook 34 1
Smart Board 49 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Intel Xeon E 191 1
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 89 1
IBM Roadrunner 28 1
Росплатформа Р-Хранилище 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 1
Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Абрамов Сергей 73 8
Путин Владимир 3171 5
Воеводин Владимир 19 5
Фурсенко Андрей 128 3
Осипов Юрий 42 3
Алфёров Жорес 57 2
Велихов Евгений 36 2
Нуралиев Борис 289 2
Мишустин Михаил 676 2
Греф Герман 419 2
Бетелин Владимир 8 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Сергеев Александр 30 2
Кожевников Михаил 25 2
Вайно Антон 25 2
Грызлов Борис 32 2
Каменских Иван 5 2
Касперская Наталья 291 2
Глазков Борис 47 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Турчак Андрей 26 2
Кутепов Андрей 7 2
Косачев Константин 4 2
Рязанский Валерий 2 2
Мезенцев Дмитрий 20 2
Рябухин Сергей 6 2
Попова Анна 18 2
Мельниченко Олег 4 2
Решетов Владимир 6 2
Кудрявцев Николай 21 2
Березин Сергей 9 2
Никольский Сергей 3 2
Белоцерковский Олег 3 2
Клепач Андрей 5 2
Конушин Антон 7 2
Рейман Леонид 1049 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Чубайс Анатолий 212 1
Паршин Максим 316 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Япония 13282 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
Европа 21767 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 3
Израиль 2730 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 2
Швейцария - Цюрих 267 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Армения - Республика 2280 1
Дания - Королевство 1296 1
Сингапур - Республика 1849 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Испания - Королевство 3706 1
Нидерланды 3517 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 20
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