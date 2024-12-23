Садовничий Виктор
Садовничий Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 73 8
|Путин Владимир 3171 5
|Воеводин Владимир 19 5
|Фурсенко Андрей 128 3
|Осипов Юрий 42 3
|Алфёров Жорес 57 2
|Велихов Евгений 36 2
|Нуралиев Борис 289 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Греф Герман 419 2
|Бетелин Владимир 8 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Сергеев Александр 30 2
|Кожевников Михаил 25 2
|Вайно Антон 25 2
|Грызлов Борис 32 2
|Каменских Иван 5 2
|Касперская Наталья 291 2
|Глазков Борис 47 2
|Скоробогатова Ольга 55 2
|Турчак Андрей 26 2
|Кутепов Андрей 7 2
|Косачев Константин 4 2
|Рязанский Валерий 2 2
|Мезенцев Дмитрий 20 2
|Рябухин Сергей 6 2
|Попова Анна 18 2
|Мельниченко Олег 4 2
|Решетов Владимир 6 2
|Кудрявцев Николай 21 2
|Березин Сергей 9 2
|Никольский Сергей 3 2
|Белоцерковский Олег 3 2
|Клепач Андрей 5 2
|Конушин Антон 7 2
|Рейман Леонид 1049 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Паршин Максим 316 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 4
|Microsoft Research 139 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
|CNews Мишень 166 1
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