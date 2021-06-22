Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией»

Российская академия наук разработала программу исследования головного мозга до 2029 г., которая получила поддержку Президента России Владимира Путина. Актуальность программы вызвана появлением у молодежи нового психоневрологического расстройства «цифровой деменции» и возможностью создания нейроморфного искусственного интеллекта.

Президент Академии наук обратился к Путину относительно исследований мозга

В распоряжении CNews оказалось письмо президента Российской академии наук Александра Сергеева, направленное Президенту России Владимиру Путину относительно разработанного Академией проекта научно-технической программы исследований мозга «Мозг, интеллект, инновации на 2021-2029 гг». Программа была разработана после обращения академика Сергеева и ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего от 2019 г.

Для чего нужно исследовать мозг

«Сегодня исследования головного мозга (так называемые «нейронауки») становятся все более приоритетной областью исследований во всем мире не только в биологии и медицине, но и среди широкого круга естественных и социальных наук, - говорится в письме. - В США, Европейском союзе, Китае, Японии, Корее, Израиле и ряд других стран дан старт беспрецедентным программам в области нейронаук с ежегодным объемом финансирования в сотни миллионов долларов и евро». В США объем государственного финансирования в национальные программы по мозгу составляет $5-6 млрд, в Китае - $3 млрд, в ЕС - $1,3 млрд, в Южной Корее - $350 млн, в Японии - $310 млн.

Владимира Путина поддержал программу РАН по исследованиям головного мозга до 2029 г. Актуальность программы вызвана появлением у молодежи нового психоневрологического расстройства «цифровой деменции»

«С одной стороны, это обусловлено тем, что нарушения функций мозга наблюдаются у каждого третьего-четвертого жителя Земли и связаны с тяжелыми страданиями, накладывающими огромное экономическое бремя на все общество, - объясняет Сергеев. - В развитых странах расходы на лечение болезней, связанных с расстройствами функций мозга, превышают 35% от всех расходов на здравоохранение. Кроме того, успехи медицины и социальных программ в последние десятилетия привели к увеличению продолжительности жизни и старению населения, что ведет к быстрому росту числа людей, страдающий неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями. Это один из «больших вызовов» демографической трансформации, стоящие перед многими государствами, важен и для нашей страны».

Новая проблема - «цифровая деменция»

«Вместе с тем, для молодого поколения развитых стран, все более «погружающегося» в виртуальную цифровую реальность, констатируется появление нового опасного варианта психоневрологических расстройств, объединенных общим названием «цифровая деменция» и характеризующихся резким снижением когнитивных способностей и творческого потенциала личности, - продолжает Сергеев. - Данные обстоятельства определяют увеличивающуюся роль фундаментальных исследований мозга, направленных на выяснение причин заболеваний центральной нервной системы, их раннюю диагностику, терапию и своевременную профилактику».

«С другой стороны, эволюционно формировавшийся миллионы лет мозг человека является лучшим из известных сегодня интеллектуальных устройств, даже небольшая доля возможностей которого, трансформированная в технологии, способна радикально изменить общество, промышленность и экономику, - говорится в письме президента РАН. - Первоочередной задачей разработок в этой области является создание основ нейроморфного искусственного интеллекта для интеллектуальных систем будущих поколений, использующих архитектуру и алгоритмы действия головного мозга, но созданных на основе новых материалов и компонентов. Это может позволить в будущем многократно превзойти некоторые отдельные характеристики человеческого мозга, например, по скорости обработки информации. Для построения таких новых систем, обладающих человекоподобным искусственным интеллектом, требуется также разработка специального математического аппарата, имитирующего когнтитивные процессы в мозге, и проведение ориентированных междисциплинарных нейрокогнитивных исследований, включая социогуманитарные разделы».

Программа исследований мозга

РАН могла бы осуществлять функцию головной научной организации программы, ответственной за проведение экспертизы результатов, оценку потенциала их практического использования, аналитическое и методическое обеспечение. На письме стоит резолюция Путина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и главы Администрации Президента Антона Вайно с просьбой поддержать данное предложение.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

Ранее о подготовке РАН и МГУ программы «Мозг, здоровье, интеллект и инновации» сообщал Telegram-канал «Все о блокчейн, мозге, цифровой экономике». По его данным, главными в разработке программы станут Миннауки, Минцифры и Минздрав. Индустриальным партнером программы станет госкорпорация «Росатом».