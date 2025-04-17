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МГУ и ассоциация «Отечественный софт» объединят усилия для обучения специалистов российскому ПО

МГУ имени М.В. Ломоносова и ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа состоялось в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

Подписи в документе поставили академик Виктор Садовничий, ректор Московского университета и Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт».

Основная цель сотрудничества — реализация программ для достижения технологического суверенитета через совместную образовательную, научную и методическую работу. Деятельность сторон будет направлена на повышение качества подготовки специалистов в условиях перехода на отечественное ПО и на продвижение лучших российских ИТ-решений.

МГУ и ассоциация договорились обмениваться технологическими запросами и проектными предложениями, совместно разрабатывать учебно-методические материалы для обучения специалистов работе с российским ПО, а также проводить курсы и лекции по тематике импортозамещения в ИТ-отрасли.

«Сотрудничество с ведущим университетом страны откроет новые возможности для развития отечественных ИТ-решений и подготовки высококвалифицированных специалистов, способных внедрять российское ПО. Совместная работа позволит не только улучшить качество обучения, но и использовать в учебном процессе практический опыт и знания разработчиков, что очень важно для обеспечения цифрового суверенитета России», — отметила Наталья Касперская.

«Уже многие годы Московский университет готовит “золотые мозги” для отечественной ИТ-отрасли. Это лучшие из лучших, специалисты с фундаментальным образованием, широчайшим профессиональным кругозором и огромной востребованностью на рынке труда. Это наш практический вклад в цифровизацию экономики и общества, решение ключевых задач, стоящих перед страной в этой области. В соответствии с обновленной Стратегией научно-технологического развития, национальными целями потенциал МГУ широко задействован сегодня в обеспечении технологического суверенитета, в том числе в такой критически важной сфере, как цифровые решения и разработка отечественного софта. Уверен, что сотрудничество с Ассоциацией придаст новую динамику и качество этой большой работе», — сказал Виктор Садовничий.

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