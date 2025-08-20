Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МГУ — в мессенджере MAX

Открыт официальный канал МГУ в национальном мессенджере MAX. Теперь ключевые новости науки, анонсы событий, интервью со студентами, учеными, выпускниками, жизнь факультетов и др. можно будет читать в MAX. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Ректор Московского университета академик Виктор Садовничий: «Одним из первых Московский университет создал официальный канал в национальном мессенджере MAX. Вместе с пользователями этого цифрового инструмента нового поколения будем развивать общероссийское коммуникационное пространство, использовать его технологические возможности для продвижения ценностей образования и науки, рассказа о достижениях наших исследователей, оперативно информировать о жизни ведущего университета страны. Уверен, что новый отечественный мессенджер станет не только площадкой для общения, но и полноценной информационно-коммуникационной средой, создавая новые возможности и для университетов, и для многомиллионного сообщества российских студентов и школьников».

Канал МГУ в МАХ – это: прямой доступ к информации о главных инициативах университета; вовлечение в события МГУ в режиме реального времени; новые форматы диалога между университетом и сообществом; новости для абитуриентов и их родителей.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: