МГУ — в мессенджере MAX

Открыт официальный канал МГУ в национальном мессенджере MAX. Теперь ключевые новости науки, анонсы событий, интервью со студентами, учеными, выпускниками, жизнь факультетов и др. можно будет читать в MAX. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Ректор Московского университета академик Виктор Садовничий: «Одним из первых Московский университет создал официальный канал в национальном мессенджере MAX. Вместе с пользователями этого цифрового инструмента нового поколения будем развивать общероссийское коммуникационное пространство, использовать его технологические возможности для продвижения ценностей образования и науки, рассказа о достижениях наших исследователей, оперативно информировать о жизни ведущего университета страны. Уверен, что новый отечественный мессенджер станет не только площадкой для общения, но и полноценной информационно-коммуникационной средой, создавая новые возможности и для университетов, и для многомиллионного сообщества российских студентов и школьников».

Канал МГУ в МАХ – это: прямой доступ к информации о главных инициативах университета; вовлечение в события МГУ в режиме реального времени; новые форматы диалога между университетом и сообществом; новости для абитуриентов и их родителей.