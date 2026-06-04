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Казанский ГМУ Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
Казанский государственный медицинский университет (Казанский ГМУ) — один из медицинских вузов России, основанный в 1814 году. Университет занимает важное место в системе высшего медицинского образования страны, готовя высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения. Казанский ГМУ обучает более 7 500 студентов по различным медицинским специальностям, включая педиатрию, стоматологию, фармакологию, клиническую медицину и общественное здравоохранение. В составе университета девять факультетов и более 65 кафедр, на которых работают опытные преподаватели и ведущие ученые.
СОБЫТИЯ
Казанский ГМУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
|Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
|Путин Владимир 3438 4
|Генс Георгий 78 3
|Мишустин Михаил 773 2
|Дуброво Игорь 4 2
|Казаков Дмитрий 5 1
|Зефиров Андрей 1 1
|Федин Олег 1 1
|Levitt Michael - Левит Майкл 4 1
|Немухин Александр 1 1
|Калиновская Лидия 1 1
|Шайтан Константин 1 1
|Ефремов Роман 4 1
|Рыскин Михаил 1 1
|Палюнин Владимир 1 1
|Кабанов Марат 86 1
|Рахматуллина Миляуша 1 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Фокин Валерий 49 1
|Маршанкулов Мурат 19 1
|Вайно Антон 25 1
|Иванов Юрий 33 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Шакиров Марат 61 1
|Сергеев Александр 32 1
|Осипов Сергей 42 1
|Горянский Павел 31 1
|Петренко Александр 9 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Никитин Владимир 10 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Федотова Татьяна 24 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Мурзилка 4 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2317 1
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