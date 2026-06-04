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Казанский ГМУ Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Казанский государственный медицинский университет (Казанский ГМУ) — один из  медицинских вузов России, основанный в 1814 году. Университет занимает важное место в системе высшего медицинского образования страны, готовя высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения. Казанский ГМУ обучает более 7 500 студентов по различным медицинским специальностям, включая педиатрию, стоматологию, фармакологию, клиническую медицину и общественное здравоохранение. В составе университета девять факультетов и более 65 кафедр, на которых работают опытные преподаватели и ведущие ученые.

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины 1
07.10.2024 «МТС Линк» и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.09.2024 МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 1
16.11.2023 Казанский медицинский университет перевел онлайн-обучение на отечественную платформу «МТС линк» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
29.10.2020 700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
13.02.2015 Владимир Путин наградил гендиректора «Ланита» Игоря Дуброво медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
19.12.2014 Путин поощрил «Ланит», «Швабе» и «Мурзилку» 1
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Казанский ГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15394 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 3
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 609 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 373 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Ланит Консалтинг 14 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
РНФ - Российский научный фонд 182 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60423 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77385 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1811 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21148 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7739 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24797 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14043 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26965 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15717 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3913 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10201 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7823 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 975 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1164 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3567 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 96 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 56 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9730 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 870 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1804 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7268 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 26 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4960 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2812 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26404 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3723 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9122 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 731 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4586 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2615 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 589 1
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1989 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 842 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 648 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 444 1
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 2
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Физика - Physics - область естествознания 2905 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2238 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2994 2
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1359 1
Зоология - наука о животных 2842 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1067 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 40 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3088 1
Молекула - Molecula 1097 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Ботаника - Растения - Plantae 1147 1
Философия - Philosophy 523 1
Здравоохранение - Реабилитация 437 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 311 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 484 1
Национальный проект 387 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 524 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 336 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 293 1
Мурзилка 4 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2317 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
CNews Мишень 180 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1709 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 2
РАН - Российская академия наук 2085 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 176 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 179 2
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 4 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 10 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 16 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 258 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1408 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 635 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 13 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 284 1
ТГУ - Томский государственный университет 224 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 80 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 387 1
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