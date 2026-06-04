Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Казанский государственный медицинский университет (Казанский ГМУ) — один из медицинских вузов России, основанный в 1814 году. Университет занимает важное место в системе высшего медицинского образования страны, готовя высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения. Казанский ГМУ обучает более 7 500 студентов по различным медицинским специальностям, включая педиатрию, стоматологию, фармакологию, клиническую медицину и общественное здравоохранение. В составе университета девять факультетов и более 65 кафедр, на которых работают опытные преподаватели и ведущие ученые.