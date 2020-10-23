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Маршанкулов Мурат

СОБЫТИЯ


Мурат Маршанкулов, «ЛАНИТ»: За «цифрой» должен стоять смысл. И для многих технологических проектов он – в идее устойчивого развития 1
23.10.2020 Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков 1
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство» 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах 1
16.07.2018 «Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics 1
11.04.2018 «Ланит» оснастил Большую спортивную арену «Лужники» 1
11.07.2017 Группа компаний «Ланит» – в лидерах рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews Analytics 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа 1
06.06.2016 «Ланит» — один из лидеров рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии СNews Analytics 1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
10.02.2016 «Ланит» модернизировал систему резервного копирования и восстановления данных для «Московского кредитного банка» 1
17.09.2015 «Ланит» и Huawei договорились о развитии сотрудничества в финансовом секторе 1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
12.12.2014 «Ланит» построил для «Спартака» универсальную ИT-платформу 1
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Маршанкулов Мурат и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Ланит Интеграция 219 17
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 5
Крок - Croc 1964 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
АйТи 1519 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Ланит 99 - Торговый дом 2 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Ланит Консалтинг 14 1
Ситроникс - Sitronics Labs - Ситроникс Лабс 2 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Tripleplay Services Ltd 1 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
ИнноГеоТех 10 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Broadcom - VMware 2610 1
Pure Storage 55 1
Cisco Systems 5372 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Рексофт - Reksoft 488 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 15 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 3
Открытие Арена - стадион 21 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
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Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
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