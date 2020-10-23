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Маршанкулов Мурат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Маршанкулов Мурат и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирцер Евгений 43 5
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Ежкин Николай 2 2
|Геваль Майя 2 2
|Востриков Юрий 86 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Никулин Игорь 23 2
|Белов Александр 76 1
|Архипов Александр 4 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Сорокин Олег 6 1
|Батов Иван 9 1
|Гордюшина Галина 1 1
|Дуброво Игорь 4 1
|Квашук Сергей 14 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Горянский Павел 31 1
|Воробьев Всеволод 21 1
|Горобец Наталья 5 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Федун Андрей 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Галушкин Олег 182 1
|Генс Георгий 79 1
|Бобровников Борис 104 1
|Суворов Антон 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.