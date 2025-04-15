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Промсорт НЛМК Калуга Калужский научно-производственный электрометаллургический завод
Промсорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Маршанкулов Мурат 18 3
|Ежкин Николай 2 2
|Геваль Майя 2 2
|Бобровников Борис 104 1
|Грибов Владимир 31 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Попков Иван 2 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Калинов Денис 1 1
|Черносков Денис 5 1
|Волошин Юрий 8 1
|Ашрафьян Борис 3 1
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