Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173095
ИКТ 13463
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25385
Персоны 74288
География 2801
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Промсорт НЛМК Калуга Калужский научно-производственный электрометаллургический завод



15.04.2025 «ПМХ-Инфотех» реализовал переход компании «Промсорт» на российское ПО 4
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
05.10.2020 Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
06.06.2016 «Ланит» — один из лидеров рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии СNews Analytics 1
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Промсорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 4
Ланит Интеграция 195 4
Крок - Croc 1782 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Ростелеком 9860 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
Accenture plc 684 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 511 1
АйТи 1377 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
ICL ГК 397 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Сонет 169 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
8382 1
SAP SE 5317 1
ИнфоТех 31 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 3
НЛМК Урал 3 3
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
НЛМК Метиз 2 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 2
Открытие Арена - стадион 21 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Аммоний АО 17 2
НЛМК Вторчермет 4 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Алтай-кокс 3 1
Ингеосервис 2 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 8 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 769 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8233 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 2
Аксессуары 3949 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 757 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4018 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1769 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 548 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6786 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4767 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 31 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1501 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 237 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5189 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 490 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 901 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2448 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3138 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1197 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 642 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
Hikvision DS IP-камера видеонаблюдения 2 1
1С:ERP Управление предприятием 580 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 93 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 177 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 30 1
Маршанкулов Мурат 18 3
Ежкин Николай 2 2
Геваль Майя 2 2
Бобровников Борис 104 1
Грибов Владимир 31 1
Сергеев Алексей 45 1
Карпинский Алексей 42 1
Вирцер Евгений 39 1
Попков Иван 2 1
Лагутин Алексей 10 1
Калинов Денис 1 1
Черносков Денис 5 1
Волошин Юрий 8 1
Ашрафьян Борис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1595 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3045 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3174 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1161 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 330 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2311 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 595 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 102 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3690 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
Экономический эффект 1098 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Английский язык 6715 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2486 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2786 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2540 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5041 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153