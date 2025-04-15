«ПМХ-Инфотех» реализовал переход компании «Промсорт» на российское ПО

«ПМХ-Инфотех» завершил проект перехода информационных систем предприятий «Промсорт-Калуга», «Промсорт-Урал» и «Промсорт-Метиз» в инфраструктуру группы «Промсорт». На выполнение задачи потребовалось менее одного года. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Для реализации проекта специалисты компании полностью пересмотрели информационную схему работы предприятий, после чего приняли решение отказаться от привычной интеграции SAP с MES в пользу отечественной «1С». Также «ПМХ-Инфотех» разработал новые алгоритмы взаимодействия предприятий группы «Промсорт» с Торговым домом «Тула-Сталь», который реализует продукцию компании.

Результатом работы стали синхронизация процесса закупок в «1С:УХ» и «1С:ERP», интеграция производственных данных из MES-систем, адаптация НСИ, а также внедрение и настройка «1С:УАТ» и «1С:МДМ».