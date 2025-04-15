Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«ПМХ-Инфотех» реализовал переход компании «Промсорт» на российское ПО

«ПМХ-Инфотех» завершил проект перехода информационных систем предприятий «Промсорт-Калуга», «Промсорт-Урал» и «Промсорт-Метиз» в инфраструктуру группы «Промсорт». На выполнение задачи потребовалось менее одного года. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Для реализации проекта специалисты компании полностью пересмотрели информационную схему работы предприятий, после чего приняли решение отказаться от привычной интеграции SAP с MES в пользу отечественной «». Также «ПМХ-Инфотех» разработал новые алгоритмы взаимодействия предприятий группы «Промсорт» с Торговым домом «Тула-Сталь», который реализует продукцию компании.

Результатом работы стали синхронизация процесса закупок в «1С:УХ» и «1С:ERP», интеграция производственных данных из MES-систем, адаптация НСИ, а также внедрение и настройка «1С:УАТ» и «1С:МДМ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153