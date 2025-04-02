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Волошин Юрий
Волошин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Битрикс - Bitrix 587 2
|Telegram Group 2102 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
|Accenture plc 682 1
|1С 8355 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
|Штрих-М НТЦ 60 1
|НЛМК Урал 3 1
|НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 6
|Microsoft Windows 15807 2
|WhatsApp Messenger 1098 2
|1С-Битрикс - Битрикс24 Доски 2 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 4
|Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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