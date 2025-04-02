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Волошин Юрий



02.04.2025 Пользователям «Битрикс24» стали доступны онлайн-доски 1
22.10.2024 «Битрикс24» инвестировала в проект flip — «российский аналог Miro» 1
04.05.2023 «Битрикс24» выпустил обновление. Оно посвящено наращиванию продаж со смартфонов 1
17.02.2023 «Битрикс24» представил обновленные «Мобильные задачи» 1
21.12.2022 «Битрикс24» выпустил «Мобильную CRM» для бизнеса 1
16.11.2022 Битрикс24 выпустил масштабный релиз 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
10.02.2017 «1С-Битрикс» выпустила приложение для работы с онлайн-кассами нового образца 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Волошин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 587 2
Telegram Group 2102 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
Accenture plc 682 1
8355 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Штрих-М НТЦ 60 1
НЛМК Урал 3 1
НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14524 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8572 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11764 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 104 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 915 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5119 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2398 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1546 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1045 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 172 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1936 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2433 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2738 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6734 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 543 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5185 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 480 1
Оцифровка - Digitization 4625 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 768 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11345 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 6
Microsoft Windows 15807 2
WhatsApp Messenger 1098 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Доски 2 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Сергеев Алексей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 4
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 389 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 2
Аренда 2455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1227 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 264 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
Экономический эффект 1091 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 281 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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