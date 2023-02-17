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Цифровизация
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«Битрикс24» представил обновленные «Мобильные задачи»

В 2023 г. для многих профессий смартфон станет единственным рабочим инструментом. Многие команды вынуждены трудиться распределенно – часть в офисе, часть в «полях».

Руководителям необходимо постоянно контролировать проекты и управлять сотрудниками. Стандартного функционала уже недостаточно – необходима стопроцентная мобильность.

Директор сможет ставить «таски» в пару кликов, уточнять статус выполнения, задавать вопросы, акцентировать внимание на проблемах и добавлять новые вводные.

А новая система фокусировки покажет сотруднику задачи, которые требуют реакции в первую очередь.

Инструмент подойдет командам, у которых нет постоянного доступа к ПК или ноутбукам – видеографам, дизайнерам интерьеров, организаторам мероприятий, прорабам, курьерам и риэлторам.

Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов «Битрикс24»: «2022 г. принес постоянный хаос из черных лебедей. Команды стали совмещать распределенный формат работы – параллельно в офисе и “полях”. Но никто не может сказать точно, что нас ждет в следующем году. Поэтому, мы хотим помочь бизнесу и снизить негативное влияние неопределенности. Для этого мы и создали рабочее измерение для смартфона — “Мобильные задачи”. Сотрудники должны иметь возможность моментально реагировать на любые изменения в рабочем “таске”. Мы считаем, что тренд на полноценную работу с «задачами в кармане» будет только усиливаться. А наша миссия — заранее предоставить компаниям лучшие инструменты на российском рынке».

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